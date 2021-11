“Tu non sai che significa essere un uomo”: scoppia una lite furiosa a Uomini e Donne, toni altissimi e tensione alle stelle in studio.

La nuova edizione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo! E, nello studio della trasmissione di Canale 5, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Come le liti! Nella puntata in onda ieri, mercoledì 3 novembre 2021, abbiamo assistito ad una lite accesissima tra due protagonisti del trono Over.

Una lite durante la quale sono volate parole durissime e i toni si sono alzati parecchio! A far scattare il tutto è stata un’insinuazione di uno dei due cavalieri sull’altro: quest’ultimo ha perso le staffe. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Lite furiosa nello studio di Uomini e Donne: lo scontro tra i due cavalieri è accesissimo

Non siamo abituati a vederlo così, ma ieri Marcello Messina è apparso davvero infuriato! Il cavaliere di Uomini e Donne ha letteralmente sbottato dopo l’ennesimo attacco da parte di Armando Incarnato. Nello specifico, quest’ultimo sostiene che Marcello è ancora legato alla tua ex: “Secondo me stai lanciando dei messaggi a qualcuno fuori, per dire “Io ci sono ancora”. Sta ancora dietro alla sua ex e la vorrebbe ancora. Queste le parole di Armando, che sostiene di aver saputo alcune cose da persone molto vicine a lui. Parole che non sono affatto piaciute a Marcello.

Quest’ultimo ammette di essere stanco di queste insinuazioni, spiegando che questa donna fa parte del passato e non esiste più nella sua vita. La donna in questione è attualmente fidanzata e non si sentono da sei mesi. Poi, l’attacco ad Armando: “Tu non sai neanche idea di cosa voglia dire essere un uomo! Io sono diverso da te perché non parlo di cose che non conosco. Io non parlo di nessuno, faccio il mio percorso, fatevi una vita e lasciatemi stare!”

“Se vuoi mantenere una vita privata te ne stai a casa tua non in un contesto pubblico”, continua Armando. Insomma, uno scontro acceso che siamo certi non sia terminato nella puntata di ieri. E voi, da che parte state?