Arriva una sorpresa meravigliosa per gli appassionati di Harry Potter: accadrà a dicembre, in occasione del 20 esimo anniversario dell’uscita del primo film.

Era il 4 novembre 2011 quando, a Londra, ci fu l’anteprima di Harry Potter e la pietra filosofale, la prima parte di quella che sarebbe diventata una delle saghe più amate di tutti i tempi, tratta dai romanzi fantasy di J. K. Rowling. Ebbene, in occasione del 20 esimo anniversario, arriva una notizia meravigliosa per tutti gli appassionati della magiche vicende del mago.

Una sorpresa che farà rivivere, 20 anni dopo, le magica atmosfera di una saga che ha emozionato generazioni e generazioni di telespettatori. Accadrà a dicembre, pronti per scoprire di cosa si tratta?

LEGGI ANCHE —->Dimenticare Petunia Dursley in Harry Potter è davvero impossibile: oggi stenterete a riconoscere l’attrice

Harry Potter, splendida sorpresa per gli appassionati della saga: accadrà in occasione dei 20 anni

Appassionati di Harry Potter, tenetevi liberi tra il 9 e 12 dicembre! Si, perché, in occasione dei 20 anni dall’uscita del primo atto della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, il film tornerà nelle sale cinematografiche! In Italia, il film arrivò per la prima volta il 6 dicembre del 2021. Per quattro giorni, quindi, il primo capitolo di una delle saghe più amate della tv sarà trasmesso nei cinema, ma non è finita qui!

In attesa di rivedere le avventure del maghetto sul grande schermo, il film andrà in onda anche su Sky Cinema Family, martedì 16 novembre, in prima serata. Ma le sorpresa in occasioni dei 20 anni saranno tante, anche dal punto di vista di gadget e collezioni: in uscita in edicola, per la Worner Bros, l’edizione limitata Hogwarts Express, 25 dischi in vari formati, con gadget e contenuti speciali, oltre ai film. E anche per Natale aspettatevi incredibili novità!

LEGGI ANCHE —->La star di Harry Potter lo rivela dopo anni: è accaduto durante le riprese, inimmaginabile

Insomma, sarà un dicembre all’insegna della magia e delle grandi emozioni. In quanti faranno un tuffo nel passato e si recheranno al cinema per rivedere Harry Potter e la pietra filosofale?