La star di Harry Potter lo rivela solo adesso: nessuno conosce questo ‘retroscena’ accaduto sul set della famosa saga.

La saga di Harry Potter ha avuto un successo impetuoso. Ha appassionato grandi e piccini e ancora oggi, a distanza di anni, dall’ultimo capitolo, è molto amata. Si tratta di una serie di romanzi fantasy scritta da Joanna Rowling. Il protagonista è il giovane mago Harry Potter.

Quando era solo un bambino, i suoi genitori sono stati uccisi dal signore oscuro. Riesce a salvarsi, ma da quel momento, instaura un legame con Lord Voldemort. Harry, ne I doni della morte, lo sconfiggerà. Daniel Radcliffe ha interpretato il Prescelto come nessuno avrebbe saputo fare. L’attore, di recente, in occasione di un video promozionale di Miracle Workers girato per Variety, ha rivelato un ‘retroscena’ del tutto inaspettato: è accaduto proprio sul set.

La star di Harry Potter lo rivela solo adesso: cos’è accaduto sul set, l’incredibile ‘retroscena’

Harry Potter è il giovane mago protagonista della saga basata sui romanzi fantasy di Joanna Rowling. Maghetto con la cicatrice sulla fronte, si troverà ad affrontare non pochi pericoli, come il signore oscuro. Lord Voldemort ha cercato, fin dal suo arrivo ad Hogwart, di ucciderlo.

Alla fine, sarà proprio Harry ad avere la meglio e ad eliminare il male. Il giovane e famoso Potter è stato interpretato da Daniel Radcliffe. Attore di fama mondiale, ha ottenuto una incredibile notorietà proprio grazie a questo personaggio. Di recente, in occasione di un video promozionale di Miracle Workers girato per Variety, ha rivelato un ‘retroscena’ inaspettato.

A quanto pare, molte volte, si è letto che, la star abbia rotto più di 60 bacchette sul set di Harry Potter. Ma ha voluto chiarire questo aneddoto: “Spesso su Twitter gira una voce secondo cui ho rotto più di 60 bacchette sul set di Harry Potter. Beh sì, ne avrò rotta qualcuna, ma non 60, al massimo 20″. Daniel ha raccontato che usava molto le bacchette perchè a lui piacevano, come per tamburellare sulle gambe e cose del genere. Un retroscena incredibile e inaspettato: voi ne eravate a conoscenza?