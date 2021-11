Si chiama Zoe ed è la figlia di un’amatissima attrice di Beautiful: avete capito di chi si tratta? È bellissima come la sua mamma.

La sua mamma la conosciamo benissimo: la vediamo ogni giorno in tv, in una delle serie tv più seguite di tutti i tempi. Si, perché questa splendida 24 enne è la figlia di una famosissima attrice di Beautiful. Meravigliosa proprio come la sua mamma: riuscireste ad indovinare di chi si tratta?

Si tratta dell’ultima figlia dell’attrice, l’unica femmina, nata dal suo secondo matrimonio, terminato anche esso nel 2014. Scopriamo insieme chi è la mamma della splendida Zoe.

Zoe è la figlia della famosa attrice di Beautiful: meravigliosa come la mamma

È nata l’11 maggio del 1997, dalle seconde nozze di una delle attrici più amate ed apprezzate al mondo. È l’ultima figlia dell’attrice, ma a soli 24 anni è già mamma di due splendidi bambini, Zuma e Reign. Su Instagram, la star di Beautiful si mostra spesso in compagnia dei suoi amati nipotini: avete capito di chi stiamo parlando?

Ebbene questa meravigliosa bionda è la figlia di Katherine Kelly Lang, l’interprete dell’amatissima Brooke Logan! Zoe è l’unica figlia nata dall’amore tra l’attrice e il regista e produttore cinematografico Alex D’Andrea. La star di Beautiful ha altri due figli, Jeremy Scott e Julian, nati dal primo matrimonio, con Skott Snider.

Katherine è legatissima a Zoe e ai suoi nipotini e, sul suo seguitissimo canale social, si mostra spesso in loro compagnia. Ecco uno scatto postato su Instagram, risalente al periodo in cui la bellissima Zoe era in dolce attesa:

Eh si, la bellezza è davvero di famiglia. E voi, avevate mai visto la figlia della meravigliosa Brooke di Beautiful?

35 anni di Beautiful

Forse non tutti lo sanno, ma la bellissima Katherine Kelly Lang è l’unica attrice, insieme a John McCook ( Eric Forrester), ad essere nel cast della soap sin dalla primissima puntata! Il primo episodio in assoluto negli Usa è stato trasmesso nel giugno del 1987 e Brooke appare già lì. Oggi, dopo quasi 35 anni, il suo personaggio è ancora super centrale nelle trame dell’amatissima soap opera.