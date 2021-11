Gli Abba hanno venduto ben 400 milioni di dischi in tutto il mondo, li ricordate? Finalmente è arrivata la notizia inattesa: cosa accade!

Tra i tantissimi gruppi musicali che hanno scritto la storia della musica,non possiamo fare a meno di dimenticarci di loro: gli Abba! Correva esattamente il 1973 quando il gruppo svedese pubblicava il suo primo album e, da quel momento, cavalcava la cresta dell’onda!

Leggi anche –> Ricordate il bambino de ‘Il sesto senso’? Oggi ha 33 anni: è davvero impressionante

È proprio a partire dal 1973 fino al 1982, anno del loro scioglimento, che gli Abba è stato un gruppo musicale gettonatissimo di quegli anni. E, soprattutto, voce di tantissimi singoli di successo. Come dimenticare, ad esempio, il mitico ‘Mamma mia’, diventato colonna sonora dell’omonimo film. Oppure, ‘Gimme! Gimme! Gimme!’, ‘Dancing Queen’ e tantissimi altri anni. Insomma, gli Abba hanno sfornato una serie di successi davvero impressionanti. E che hanno fatto ballare e divertire davvero tutti. A questo punto, però, ci chiediamo: che fine hanno fatto oggi? Ebbene: per tutti gli amanti del famoso gruppo musicale è in arrivo una notizia davvero inattesa! Siete pronti a sapere ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Leggi anche –> Dopo Non è la Rai la sua vita è cambiata radicalmente, vi ricordate di lei? Cosa fa oggi

La notizia inattesa sugli Abba: aspettavamo da tanto questo momento

Composto da quattro membri – due donne e due uomini – il gruppo musicale gli Abba hanno fatto ballare milioni e milioni di fan. Pensate, sul web si legge che la band è riuscita a vendere ben 400 milioni di dischi in tutto il mondo. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Leggi anche –> Come dimenticare il simpatico Nicola ne “Io speriamo che me la cavo”: ha cambiato vita radicalmente, cosa fa oggi

Siete curiosi, però, di sapere cosa fanno oggi? Era esattamente il 1983 quando gli Abba, dopo poco meno di 10 anni dalla loro unione, decisero di sciogliersi. E, in tutti questi anni, non si sono mai più fatti né vedere e né sentire insieme. A tal proposito, quindi, siete curiosi di sapere cosa abbiamo scoperto? Reggetevi forte: gli Abba stanno per ritornare! Proprio nel mese di Novembre, infatti, il gruppo musicale ritornerà in scena con un nuovo album. Davvero incredibile, vero?

Perché si sciolsero?

A distanza di anni dal loro ‘addio’, la domanda è una sola: perché nel 1982 gli Abba si sciolsero? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il motivo sia da rintracciarsi nella volontà delle due donne di voler intraprendere carriere artistiche da soliste. I componenti maschili, invece, avevano intenzione di sfondare nel mondo del musical.

Da quel momento, sono trascorsi esattamente 39 anni, ma sembrerebbe che il loro ritorno sia ufficiale.