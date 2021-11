Alessandro Borghi, sui social spuntano foto dei suoi piedi: avete notato quel ‘particolare’?

Alessandro Borghi è un attore amatissimo e seguitissimo, ma voi avete mai notato quel ‘particolare’ presente sui suoi piedi?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Alessandro Borghi. Conosciutissimo ed amatissimo dal pubblico italiano per il ruolo di Aureliano nella famosissima serie televisiva Suburra, il simpaticissimo attore vanta di una carriera davvero impressionante.

Nato a Roma nel il 19 Settembre del 1986 a Roma, il buon Alessandro Borghi inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo non come attore, bensì come stuntman. È solo dopo aver iniziato questo tipo di lavoro che inizia il giovanissimo romano inizia a lavorare in alcuni sceneggiati televisivi per poi compiere il debutto sul grande schermo nel 2011. Da quel momento, la sua carriera ha preso letteralmente il volo. Ad oggi, infatti, Alessandro Borghi è tra i volti più amati della recitazione italiana. Siete sicuri, però, di conoscerlo per bene? Seppure sia amatissimo e conosciutissimo, sapete davvero tutto su di lui? Siamo certi: assolutamente no! Come darvi torto, d’altra parte: il buon Borghi è davvero riservato! È proprio per questo motivo che siamo andati a spulciare il suo profilo Instagram per scovare qualche cosa in più su di lui ed abbiano notato un ‘particolare’ dei suoi piedi che forse non tutti conoscono. Scopriamo insieme ogni cosa.

Alessandro Borghi, quel ‘particolare’ sui suoi piedi non passa inosservato: lo sapevate?

Seguite anche voi Alessandro Borghi su Instagram? Cosa aspettata?! Correte a mettere il vostro ‘follow’. Vi assicuriamo, non ve ne pentirete! Molto attivo col suo pubblico, l’attore romano non perde mai occasione di poter interagire con loro e renderli partecipi delle sue giornate e della sua vita. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare uno scatto che mostra un ‘particolare’ del suo corpo.

È amatissimo, Alessandro Borghi! Eppure, siamo certi che non tutti conoscono questo ‘particolare’ del suo corpo. E, per essere più precisi, dei suoi piedi. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ecco a cosa facciamo riferimento:

Avete visto proprio bene, si! Sui suoi piedi, Alessandro Borghi ha deciso di tatuarsi una scritta ‘my way’. Diteci la verità: voi lo sapevate? O, per dirla meglio, ci avete mai fatto caso?