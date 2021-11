Alex Belli è veramente sposato con Delia Duran? Arriva la confessione che spiazza tutti

Alex Belli è veramente sposato con Delia Duran? Arriva a sorpresa la confessione che spiazza tutti: ecco di cosa si tratta

Aumentano i dubbi sull’attuale concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. È veramente sposato con la sua compagna? A sorpresa spunta fuori una confessione che potrebbe sovvertire tutto. Continuate a leggere per sapere quello che è stato scoperto.

Alex Belli è sposato con Delia Duran?

Alex Belli è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Egli è un attore di successo, divenuto famoso grazie alla soap opera “Centovetrine”. Ha recitato anche in “Sacrificio d’amore” e “Furore”. Prima di partecipare al GF VIP 6, l’attore ha partecipato insieme alla sua compagna al reality show “Temptation Island“.

Belli, infatti, è legato sentimentalmente a Delia Duran, famosa modella e attrice venezuelana. L’attore ha conosciuto la sua attuale compagna dopo la fine della relazione con la modella Mila Suarez.

Insieme alla compagna ha deciso di partecipare a “Temptation Island”, dove hanno messo alla prova il loro amore nel “villaggio delle tentazioni”. I due sono usciti insieme dal programma e dopo l’esperienza nel reality show pare si siano sposati il 26 giugno 2021. Riguardo al matrimonio con la Duran, però, emergono alcuni particolari scottanti.

Prima di sposarsi con Delia, infatti, Alex è stato sposato con la modella slovacca Katarina Raniakova. I due sono convolati a nozze nel 2013 e il loro matrimonio è durato fino al 2017. Tra di loro, però, pare non ci sia stato il divorzio ufficiale. La stessa Katarina, infatti, ha contattato la famosa influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, scrivendole: “Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e unica perchè noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quante ne so“.

Alex sarà sicuramente chiamato a rispondere a queste accuse. Se non nella casa del GF VIP, lo farà fuori quando la sua esperienza sarà terminata. Anche la sua ex compagna, Mila Suarez, non crede al loro matrimonio: “Non sono sposati. Hanno fatto tutto solo per gossip“.