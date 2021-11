Anticipazioni della puntata del GF Vip di Venerdì 5 Novembre: scontri, litigi, chiarimenti, nuove nomination e l’eliminato, cosa accadrà.

A partire dalle ore 21:45 di questa sera, Venerdì 5 Novembre, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. A distanza di qualche giorno dalla messa in onda della sedicesima puntata, il simpaticissimo Alfonso Signorini sarà nuovamente in diretta da Cinecittà per un appuntamento piuttosto imperdibile del reality. E, vi assicuriamo, questa lo sarà ancora di più. Seppure, infatti, non siano ancora uscite anticipazioni ufficiali, siamo certi che si parlerà di tantissimi argomenti. E tutti, come al solito, riusciranno a catturare l’attenzione del pubblico. A partire dall’eliminato – al ballottaggio ci sono ben quattro personaggi – fino alle liti che hanno animato questi ultimi giorni, si parlerà davvero di tutto. Bando alle ciance, adesso: scopriamo ogni cosa.

GF Vip del 5 Novembre, le anticipazioni: cosa accadrà tra qualche ora

Mancano ancora pochissime ore alla nuova e sedicesima puntata del GF Vip, eppure la curiosità di sapere cosa accadrà aumenta sempre di più. D’altra parte, c’è da dire che in questi pochissimi giorni è accaduto davvero di tutto. E siamo certi che Alfonso Signorini offrirà ampio spazio a tutti coloro che ne vorranno parlare. Procediamo, però, con ordine! E cerchiamo di capire cosa accadrà stasera!

Senza alcun dubbio, si parlerà di loro: Aldo Montano ed Alex Belli. A distanza di qualche ora dall’ultima puntata, il campione si è mostrato piuttosto turbato dalle ultime esternazioni dell’attore. Ed ha deciso di affrontarlo l’indomani mattina. Il loro confronto, come raccontato, è stato piuttosto acceso. Ed ha visto anche l’intervento di Miriana Trevisan per placare gli animi. Riusciranno a ritrovare il loro equilibrio? Chi lo sa! Anche se noi ce lo auguriamo. Parlando sempre di Alex Belli, infine, l’attore si è mostrato sempre più vicino a Soleil Sorge. E, sebbene entrambi abbiano confermato la loro amicizia, le ultime dichiarazioni di lui, senza alcun dubbio, non hanno lasciato indifferente Delia Duran. Potrà essere in puntata per un chiarimento? Lo scopriremo! Infine, ampio spazio ai nominati. Questa sera, infatti, ci sarà l’eliminazione! Chi tra Nicola, Soleil, Francesca e Gianmaria avrà la peggio? Lo scopriremo!