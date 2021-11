In questa foto era solo una bambina, oggi è molto amata: la vediamo il sabato sera a Ballando con le stelle.

Difficile non notare la dolcezza di questa bambina in foto. Il suo sguardo è molto tenero e trasmette un infinito amore. Come vi abbiamo accennato, oggi è molto amata e molto famosa. Da diversi anni la vediamo a Ballando con le stelle.

La nuova edizione del talent è iniziata e anche questa volta, è presente. Il suo ruolo è quello di maestra di ballo. La bambina fotografata nello scatto, infatti, è una bravissima ballerina. Fin da bambina ha questa forte passione per la danza e così comincia a ballare quando era molto piccina. Vi anticipiamo che, anche oggi, è giovanissima. Siete riusciti a riconoscerla?

La dolcissima bambina in foto oggi fa parte del mondo dello spettacolo. E’ molto amata e per questo molto popolare. Vi abbiamo detto che, da diversi anni, è presente nelle vesti di maestra di ballo, a Ballando con le stelle.

Avrete così capito che si tratta di una ballerina. Fin da bambina ha questa forte passione per la danza e comincia a praticarla molto presto. Aveva solo 10 anni quando ha iniziato a ballare. Era il 2018, quando, è entrata a far parte del cast del talent show. E’ sicuramente una delle professioniste di Ballando più giovani. L’avete riconosciuta? Pensiamo proprio di sì, perchè è difficile non riconoscerla!

La bambina in foto è la bellissima Lucrezia Lando, la maestra di ballo che ci conquista ogni sabato sera. Dobbiamo dire che, è uguale a quando era piccola, i tratti chiarissimi sono rimasti e anche la dolcezza nello sguardo. Da circa tre settimane, ha avuto inizio la nuova edizione di Ballando con le stelle e la ballerina ha al suo fianco, come partner, Andrea Iannone. La coppia di ballo è molto unita e sembrano essere davvero affiatati. Forse, non tutti lo sanno, ma Lucrezia, in passato, ha fatto i casting di Amici, per poi approdare nel 2018 nel programma di Rai Uno.