Claudio Amendola, il divorzio dopo dieci anni di matrimonio: com’è e cosa fa oggi la sua ex moglie

Claudio Amendola, il divorzio dopo dieci anni di matrimonio: com’è e cosa fa oggi l’ex moglie del famoso attore romano.

Attualmente è spostato con Francesca Neri, con la quale è convolato a nozze nel 2010 a New York. Non tutti sanno, però, che Claudio Amendola era già stato sposato ed il suo primo matrimonio è durato dieci anni. All’epoca delle prime nozze, l’attore romano aveva solo 20 anni ed è da quell’amore che sono nate le sue due prime figlie, Alessia, nel 1984, e Giulia nel 1989. Ma chi è la prima moglie di Amendola?

Quando si sono sposati erano entrambi giovanissimi: Claudio ventenne e lei solo 17 enne. E da giovanissimo sono diventati genitori. Scopriamo qualcosa in più sulla prima moglie dell’amatissimo attore e sulla sua vita privata.

LEGGI ANCHE —–>Claudio Amendola, sapete che non è figlio unico? Quanti fratelli ha, i loro nomi e cosa fanno nella vita

Claudio Amendola, sapete chi è la sua ex moglie? Sono stati sposati per dieci anni

Dall’amore con Francesca Neri è nato Rocco, l’ultimo figlio di Claudio Amendola, ma l’attore era già papà di Alessia e Giulia, nate dal suo primo matrimonio. Si, perché Claudio Amendola è stato sposato per circa dieci anni, quando aveva solo 20 anni. Era il 1983 quando ha sposato Marina Grande, attrice e doppiatrice di successo, all’epoca appena diciassettenne.

Di lei non sappiamo molto, essendo molto riservata, ma pare che i due siano rimasti in buoni rapporti. Attualmente lavora con produttrice cinematografica. Le sue orme sono state seguite dalla prima figlia Alessia, che lavora come doppiatrice, mentre Giulia si è allontanata dal mondo dello spettacolo, dedicandosi all’artigianato.

LEGGI ANCHE —–>Oggi conosciamo Claudio Amendola così: ricordate com’era ne I Cesaroni?

LEGGI ANCHE —–>Claudio Amendola, sapete chi è la sua mamma? Ha recitato con lui in una famosissima serie tv

Come abbiamo detto, Claudio è diventato nuovamente papà dopo molti anni, nel 1999, quando è nato Rocco, figlio dell’attore e della sua seconda moglie Francesca Neri. E voi, conoscevate i dettagli della vita privata del grandissimo volto della nostro mondo dello spettacolo? Di recente lo abbiamo visto nei panni di giurato nello show di Canale 5 Star in the star, condotto da Ilary Blasi.