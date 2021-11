Ricordate la dolcissima Clizia del film ‘Sposerò Simon Le Bon’? Sono trascorsi esattamente 35 anni dall’uscita della pellicola, eccola com’è diventata oggi.

Era esattamente il 1986 quando, in tutte le sale cinematografiche, usciva il film ‘Sposerò Simon Le Bon’. Qualora non lo aveste visto, il titolo parla da sé. La pellicola, infatti, parla di una giovanissima ragazza, di nome Clizia, che è perdutamente innamorata del suo idolo, Simon Le Bon, e sogna di sposarlo.

Il film ‘Sposerò Simon Le Bon’, quindi, parla della giovane Clizia, figlia di un giornalista e di una casalinga, che sogna di sposare il suo idolo. Stiamo parlando proprio di Simon Le Bon, uno dei membri del gruppo Duran Duran. Ovviamente, il suo sogno è davvero irraggiungibile, questo lo mettiamo in chiaro. Eppure, le avventure della giovanissima Clizia – come dimenticare, ad esempio, quando ha scoperto che il suo idolo sarebbe stato al festival di sanrem ed ha deciso di rubare il tesserino da giornalista di suo padre per vederlo – hanno appassionato tutti. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Dopo il successo riscontrato con il film, Barbara Blanc ha cavalcato l’onda del successo. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi?

Com’è diventata oggi Clizia di Sposerò Simon Le Bon dopo 35 anni?

È diventato un vero e proprio cult del cinema italiano, ‘Sposerà Simon Le Bon’. Pubblicato in tutte le sale cinematografiche nel 1986, il film ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso, a distanza di ben 35 anni dalla sua uscita, continua ad essere amatissimo. Tra i tantissimi protagonisti che si sono alternati nel film, non possiamo affatto a dimenticarci di lei: la dolcissima Clizia!

Protagonista indiscussa del film, la giovane Clizia ha saputo conquistare tutti. E, subito dopo, ha saputo cavalcare la cresta dell’onda. Ad oggi, però, non risulta più una presenza fissa del piccolo schermo, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Ebbene. L’ultima apparizione televisiva della splendida Barbara Blanc risale proprio al 2017. Quando Simon Le Bon è ospite in una trasmissione di Paolo Bonolis. E la bellissima Clizia ha avuto la possibilità di incontrarlo. Volete vederla com’è? Eccola qui:

Insomma, davvero bellissima, non c’è che dire! E, tra l’altro, è davvero impossibile non notare che, a distanza di anni, Barbara Blanc non è affatto cambiata!