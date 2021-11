Delia Duran ha recitato ne Il Bello delle Donne: com’era la moglie di Alex Belli ai tempi dell’amatissima fiction di Canale 5.

Di lei si sta parlando moltissimo negli ultimi giorni: il suo amato marito è uno dei concorrenti del GF Vip 6! Parliamo di Delia Duran, la modella venezuelana che abbiamo imparato a conoscere meglio grazie a Temptation Island Vip, dove ha partecipato proprio con Alex Belli qualche anno fa. Non tutti sanno, però, che Delia è anche un’attrice ed è proprio sul set che ha conosciuto Alex. Tra le altre fiction, la Duran è apparsa anche ne Il Bello delle Donne, una delle serie Mediaset più amate di sempre. La ricordate nel suo ruolo?

Facciamo un tuffo a qualche anno fa e scopriamo com’era la bellissima Delia sul set de Il Bello delle Donne, dove ha interpretato il ruolo della giovane e determinata stagista Elena. Diamo un’occhiata!

Alex Belli, la moglie Delia Duran ha recitato ne Il Bello delle Donne: ecco com’era

In tv l’abbiamo conosciuta molto bene a Temptation Island, ma Delia Duran è apparsa in molte fiction di successo del nostro piccolo schermo. Da Furore a L’onore e il rispetto – Ultimo Capitolo, senza dimenticare Il Bello delle Donne. Forse non tutti ricordano che, nel 2017, è stato trasmesso uno spin off dell’amatissima fiction di Canale 5, il cui titolo era “Il bello delle donne alcuni anno dopo.” È proprio lì che abbiamo visto la bellissima Delia nel ruolo di Elena. Curiosi di vedere com’era nei panni del suo personaggio? Date un’occhiata:

Eh si, elegantissima e super raffinata proprio come l’attrice. Che, tra qualche ora, farà il suo ingresso nella casa del GF Vip 5! Le anticipazioni della puntata di questa sera, venerdì 5 novembre, parlano di un confronto tra Delia ed Alex: al centro della discussione ci sarà il rapporto sempre più stretto tra l’attore e Soleil Sorge. Come andrà a finire?