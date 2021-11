È stata proprio lei a classificarsi al secondo posto di Bake Off, la ricordate? Scopriamo insieme com’è cambiata la sua vita oggi.

Manca ancora un bel po’ di tempo prima che la nona stagione di Bake Off termini, eppure la nostra mente non può fare affatto a meno di ritornare indietro. E di ricordare alcuni dei suoi ex protagonisti.

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di Federico Prodon, terzo classificato di Bake Off Italia 2. Ad oggi, come raccontato, sembrerebbe che la sua vita sia fortemente cambiata. E che, insieme al suo lavoro da broker assicurativo, il buon Prodon si dedichi anche alla passione per la pasticceria. Ricordate, però, la terza stagione di Bake Off? Sappiamo benissimo che quell’edizione è stata vinta da Gabriele De Benetti ed anche di lui vi abbiamo ampiamente illustrato il suo ‘cambio vita’, ma cosa sappiamo, invece, su colei che si aggiudicata il secondo posto? Sappiamo benissimo chela pasticciera amatoriale aveva conquistato tutti e persino anche i giudici per la sua simpatia e dolcezza, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Secondo posto a Bake Off, ma cosa fa oggi? Non lo immaginereste mai

Non solo i vincitori, ma anche tutti gli altri concorrenti che vi hanno preso parte a queste nove stagioni di Bake Off sono entrati nel cuore di tutti gli spettatori del programma. Tra questi,non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: Patrizia Ave, la simpaticissima pasticciera che è riuscita ad aggiudicarsi il secondo posto nel corso della terza stagione del programma.

Con la sua immensa simpatia, ma anche bravura, Patrizia Ave è riuscita a salire sul podio. E a conquistare il secondo posto, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Abbiamo spulciato con attenzione il suo profilo Instagram. Ed abbiamo scoperto una fantastica novità. Oltre al fatto che, in passato, Patrizia è stata vincitrice di Bake Off All Star Battle e protagonista indiscussa di alcuni ed importantissimi eventi, da circa un annetto la simpaticissima Ave ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: entrare a far parte del team di Sonia Peronaci. Era esattamente il 16 Febbraio del 2020 quando l’ha annunciato ai suoi ammiratori ed ha riscosso un eco impressionante.

Ad oggi, sembrerebbe che Patrizia continui a lavorare per Sonia Peronaci. E, soprattutto, a coltivare la sua passione per il mondo dei dolci! E noi tutti, così come voi, non possiamo che essere felici per lei.