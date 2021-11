Fisico statuario e somiglianza incredibile col gieffino: avete mai visto la sorella di Manuel Bortuzzo?

Lo vediamo ogni giorno nella casa del GF Vip 6, ma non tutti sanno che Manuel Bortuzzo ha una sorella che gli somiglia molto: ecco chi è.

Ha conquistato tutti con la sua voglia di vivere nonostante la tragedia che l’ha colpito, a soli 20 anni, in quella maledetta notte di febbraio del 2019. Quel colpo di pistola, sparato per errore davanti ad un pub nella periferia di Roma, non gli ha più permesso di tornare a camminare, ma Manuel Bortuzzo non si è arreso e ha continuato a perseverare nel suo sogno di nuotatore e ad amare la vita.

Una delle più grandi passioni di Manuel è sempre stato il nuoto, a cui non ha rinunciato neanche quando ha dovuto accettare la sua nuova condizione. Anche adesso che è recluso nella casa del GF Vip 6, lo vediamo spesso fare vasche in piscina e proprio qualche puntata fa ha ricevuto in giardino la visita di due grandi campioni come Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Con loro e con Raoul Bova, aveva girato anche il docu-film “Ultima gara” che racconta la sua storia.

Ciò che non tutti sanno è che Manuel non è l’unico della sua famiglia ad amare il nuoto: anche sua sorella Jennifer, ad esempio, pratica questo sport. A proposito, l’avete mai vista? E’ un vero schianto, resterete di stucco!

Chi è Jennifer Bortuzzo, sorella di Manuel: la foto vi lascerà a bocca aperta

In queste settimane abbiamo avuto modo di conoscere un po’ meglio il signor Franco, papà di Manuel. L’uomo tempo fa ha fatto una sorpresa al figlio nella casa del GF Vip e e anche sui social è molto attivo per sostenerlo.

Su moglie è Rossella Corona e i due, oltre a Manuel, hanno altri tre figli: Jennifer, Kevin e Michelle. Nella foto che vi mostriamo qui sotto potete ammirare il fisico statuario di Jennifer che ha 20 anni e, da come si può vedere sul suo profilo Instagram, pratica nuoto come suo fratello.

Avete notato quanto gli somiglia in viso? Sono praticamente due gocce d’acqua!