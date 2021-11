Ricordate Garrison di Amici? Che fine ha fatto e cosa fa nella vita adesso

Ricordate Garrison di Amici? In questo articolo vi diciamo che fine ha fatto e cosa fa nella vita adesso l’ex professore del talent show

Per anni è stato uno dei professori più amati del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Ma che fine ha fatto oggi Garrison Rochelle? Tutti i fan del programma di Canale 5 se lo chiedono. L’ex professore di “Amici”, dopo l’addio al talent show, sembra scomparso dalla circolazione.

Che fine ha fatto Garrison di Amici?

Garrison Rochelle, noto anche con lo pseudonimo di Freddy Dani, è un ballerino, coreografo ed insegnante di danza statunitense naturalizzato italiano. È Nato in Texas nel 1955, ha frequentato la Southern Methodist University a Dallas ed ha iniziato la carriera artistica come ballerino, prima di diventare coreografo. Ha recitato e danzato nel musical Dancin‘, sotto la direzione di Bob Fosse, che lo ha portato in tournée in Europa. Durante la tournée ha conosciuto Brian Bullard, con il quale ha formato il duo Brian & Garrison.

È divenuto famoso, soprattutto nel nostro paese, per aver ricoperto il ruolo di insegnante di danza moderna nel talent show “Amici” di Maria De Filippi. Garrison ha ricoperto tale ruolo dal 2001 al 2018, prima di dire addio definitivamente al programma televisivo di Canale 5. Insieme alla conduttrice Maria De Filippi e al ballerino Kledi ha condotto anche diverse puntate di “Striscia la Notizia”, noto tg satirico in onda nella fascia pre-serale di Canale 5.

Dopo l’addio al talent show di Maria De Filippi, però, non abbiamo più avuto sue notizie. Che fine ha fatto Garrison? Tutti i suoi fan e i telespettatori di Canale 5 se lo chiedono. Continuate a leggere se volete scoprire cosa fa oggi l’insegnante e coreaografo.

Oggi Garrison è decisamente lontano dalla televisione, ma continua a svolgere la sua professione. L’ex insegnante di “Amici”, infatti, continua ad impartire lezioni attraverso stage tenuti in Italia e nel resto d’Europa. Di recente, inoltre, è stato ospite in una puntata pomeridiana del talent show di Canale 5. In quell’occasione è stato applauditissimo dal pubblico. Anche i più giovani, infatti, si ricordano di lui e questo sicuramente è un buon segno.