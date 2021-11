Gerry Scotti ricorda il periodo del Covid: “Ero grave”, confessione da brividi dell’amatissimo conduttore.

Intervistato dal settimanale Oggi, Gerry Scotti ha ricordato il periodo buio affrontato lo scorso novembre, quando è stato ricoverato in ospedale per Covid. Giorni difficilissimi per il conduttore Mediaset, che non ha mai nascosto che le sue condizioni fossero gravi. Nell’intervista, ha confessato dove ha trovato la forza di andare avanti.

È stato un pensiero in particolare ad aiutare Gerry in quel momento difficile: il conduttore ha passato quasi dieci giorni nell’anticamera della terapia intensiva in un ospedale di Milano. In seguito le sue parole.

Gerry Scotti, il racconto del periodo del Covid: “Ero grave, ma il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato”

Un’intervista in cui ha aperto il suo cuore, quella di Gerry Scotti al settimanale Oggi. Il conduttore si è raccontato senza filtri, tornando anche ai difficili giorni del Covid. Come tutti sappiamo, lo scorso anno Gerry ha contratto il virus in una forma molto aggressiva: il conduttore è stato ricoverato in ospedale per giorni e le sue condizioni erano piuttosto gravi. Ad aiutarlo, in quei momenti, è stato il pensiero della nipotina Virginia che stava per arrivare.

“Quando sono stato ricoverato per Covid ed ero grave, il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato. Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere”. Queste le parole del conduttore, che ha trovato la forza nel pensiero della sua prima nipotina che stava per arrivare. Oggi, Gerry Scotti è un nonno super affettuoso, innamorato di Virginia, che si chiama così proprio in suo onore ( il vero nome del conduttore è infatti Virginio).

La piccola Virginia è nata il 15 dicembre del 2020 ed è la figlia di Edoardo Scotti e della moglie Ginevra Piola, giornalista. Si tratta della prima nipotina del presentatore e la sua nascita ha rappresentato una vera e propria gioia, dopo un periodo di grande dolore.