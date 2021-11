Gf Vip, ex concorrente protagonista di un video choc: fan senza parole

Un ex concorrente del Gf Vip protagonista di un video choc, i fan sono rimasti senza parole: ecco cos’è successo

L’ex protagonista del reality show ha registrato un video che ha letteralmente scioccato i fan. Il filmato è stato pubblicato su una nota piattaforma ed è diventato virale. Ma cosa ha fatto l’ex gieffino per causare reazioni così contrastanti da parte del pubblico?

Ex concorrente del GF VIP protagonista di un video choc

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di un video veramente choc. Il filmato è stato pubblicato su una nota piattaforma e in breve tempo è diventato virale. Il contenuto ha suscitato reazioni contrastanti. L’ex gieffino ha ricevuto moltissime critiche. A quanto pare, però, l’ex protagonista del reality show di Canale 5 non si è tirato indietro, anzi, ci ha scherzato su.

Volete sapere di chi stiamo parlando? Il protagonista del video che ha fatto discutere il web è Denis Dosio. Il famoso influencer ha partecipato lo scorso anno al reality show condotto da Signorini. Il modello fu squalificato per una presunta bestemmia. Adesso Dosio si è reso nuovamente protagonista di un fatto assai eclatante.

L’ex gieffino ha pubblicato un video su OnlyFans, nota piattaforma dedicata a contenuti abbastanza ‘spinti’, in cui è intento ad infilare alcune patatine fritte tra le sue natiche. Il filmato è diventato in breve tempo virale sul web. È probabile che Dosio abbia anche guadagnato molto con quel filmato. Sappiamo, infatti, che su OnlyFans si guadagna attraverso i contenuti pubblicati dagli utenti.

L’ex concorrente del reality show è stato abbastanza criticato dal popolo del web. Dosio, però, ha deciso di rispondere con il sorriso, inscenando un nuovo sketch con l’amico Francesco Chiofalo su Instagram. Come reagiranno adesso i suoi seguaci?