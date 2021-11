Ne Il Trono di Spade si mostrava così: stenterete a riconoscere l’attrice oggi

Ne Il Trono di Spade si mostrava così: stenterete a riconoscere l’attrice dell’amatissima serie tv oggi, fuori dal set.

Ha dato il volto ad uno dei personaggi più amati de Il Trono di Spade, la serie tv tratta dai romanzi di George R. R. Martin. Parliamo di Gemma Whelan, l’attrice britannica che ha vestito il ruolo della valorosa Yara Greyjoy, la sorella di Theon. Regina delle Isole di Ferro, è una guerriera valorosa e decisamente più coraggiosa del fratello minore. Ma avete mai visto l’attrice fuori dal set?

È ben diversa dal suo personaggio! Il suo canale Instagram, seguito da ben 423 mila followers, è ricco di foto e video della sua quotidianità! Diamo un’occhiata!

Era la valorosa Yara Greyjoy ne Il Trono di Spade: sapete com’è l’attrice oggi?

Gemma Whelan è una delle protagoniste de Il Trono Spade, la serie tv grazie alla quale ha raggiunto la grande notorietà. Ha vestito i panni ( anzi l’armatura!) della coraggiosa Yara Greyjoy, la sorella di Theon. Nella serie, Yara appare sempre seria e determinata, ma in realtà l’attrice è molto diversa!

Si, perché non tutti lo sanno ma l’attrice è anche una comica, molto attiva anche in tv e in teatro. L’attrice nel 2010, è stata premiata con il Funny Woman Variety Award nella categoria stand – up comedy. E il suo lato comico è ben visibile anche in tanti scatti che Gemma posta sul suo profilo Instagram, date un’occhiata:

Eh si, sembra davvero strano vedere “Yara” sorridere! Gemma è anche una splendida mamma di due bambini: la prima è nata nel 2018 e il secondo solo qualche settimana fa. Entrambi sono frutto dell’amore con l’attore e comico Gerry Howell. Se amate l’attrice non potete non seguirla sul suo canale social: è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!