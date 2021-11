E’ l’amatissima inviata de Le iene: sapete cosa faceva prima? Tutto quello che c’è da sapete su Roberta Rei.

Le Iene ha avuto inizio. La nuova scoppiettante edizione è partita qualche settimana fa. Le novità sono state tante, a partire dalla conduzione. Nicola Savino, al timone della trasmissione, in ogni puntata, precisamente di martedì, è affiancato da co-conduttrici diverse.

Il format è un campo enorme di informazione. Inchieste, servizi, interviste sono i punti fondamentali della trasmissione. Ma, le risate non mancano, con gli scherzi nei confronti dei personaggi del mondo dello spettacolo. Un ruolo fondamentale è svolto dagli inviati. Tutti sono bravissimi e amatissimi. Roberta Rei da diversi anni è a Le iene. Ma sapete cosa faceva prima? Scopriamolo insieme.

Roberta Rei è l’inviata de Le iene: cosa faceva prima, non tutti lo sanno

Un ruolo importante è rivestito dagli inviati. Sono fondamentali. Roberta Rei è presente nel format da diversi anni. Ma sapete cosa faceva prima? Classe 1985, è nata a Napoli. Fin da giovanissima ha una grande passione per l’atletica leggera. Ha imparato il cinese ed è volata in Cina, alle Olimpiadi, lavorando come interprete. Ed è proprio qui, che ha scoperto il giornalismo. Da allora, l’inviata non ha smesso di viaggiare. Ha vissuto in America e poi è tornata in Italia, ed è stata selezionata al master in giornalismo dello Iulm. Roberta ha lavorato ad inchieste importanti per Rainews e il Fattoquotidiano.it.

Dopo due anni al gruppo l’Espresso, è arrivata a Rai 3, dove ha lavorato come inviata per il programma Agorà. Da diversi anni è diventata un’inviata de Le iene.