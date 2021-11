Gf Vip, Soleil Sorge l’ha fatto davvero: non aspettava altro, ha pensato di farlo fin dall’inizio.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Si prospetta una puntata scoppiettante. In questi giorni, in casa, l’atmosfera è stata decisamente tesa. E’ scoppiato uno scontro molto acceso tra Aldo e Alex. Il campione olimpico, dopo aver ascoltato in clip le parole di Alex, sul suo conto, ha avuto una reazione molto forte.

Al mattino si è scontrato con l’attore e gli altri concorrenti sono intervenuti. I due, infatti, si sono molto avvicinati. Ma durante la puntata abbiamo assistito a cosa è accaduto durante la festa di Halloween. Proprio durante la serata, Soleil Sorge ha fatto un gesto improvviso. Non aspettava altro, perchè, come ha detto, lo voleva fare fin dall’inizio. Ma cosa ha fatto esattamente? Entriamo nei dettagli.

Gf Vip, Soleil Sorge e il ‘gesto’ inaspettato: lo voleva fare fin dall’inizio

Nella diretta di lunedì 1 novembre, Alfonso Signorini ha mandato vari video in cui abbiamo assistito a quanto accaduto la sera prima. Nella casa del Grande Fratello Vip c’è stata una festa ad Halloween. I concorrenti si sono divertiti e hanno dato il meglio.

Tra balli, risate e tanti baci, i colpi di scena sono stati molti. Ma forse, non tutti hanno notato, ma sicuramente i più appassionati, quello che ha fatto Soleil Sorge. Ma di cosa stiamo parlando? Mentre era nella stanza insieme agli altri concorrenti, dove è posizionato il quadro in cui sono fotografati Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci, presenti nell’edizione scorsa, ha compiuto il ‘gesto’. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha preso i pompon da cheerleader che aveva, in abbinamento al suo vestito, e li ha messi sopra il quadro, sembrerebbe per coprire.

Soleil ha anche detto che lo voleva fare fin dall’inizio. A quanto pare, la concorrente non aspettava altro. Presa dal momento, l’ha fatto.