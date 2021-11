È stata la protagonista del GF 8, ma voi la ricordate così? Adesso dimenticatela: dopo 13 anni si mostra proprio così, eccola qui.

Dimenticarsi di lei tra le concorrenti del GF 8 è davvero impossibile. Entrata a far parte del programma nel corso dell’edizione del 2008, la simpaticissima ventiseienne di Ascoli ha saputo entrare nel cuore di tutti gli italiani in pochissimo tempo.

Il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello 8 è stato davvero indimenticabile. Sempre pronta a mettersi in gioco e a dire la sua opinione senza troppi peli sulla lingua, la simpaticissima ventiseienne è riuscita a conquistare le simpatie non soltanto dei suoi coinquilini, ma anche di tutto il pubblico italiano. Non è un caso, infatti, se è riuscita ad aggiudicarsi il secondo posto nel giorno della finale. Sono trascorsi esattamente 13 anni dalla sua partecipazione al programma e, quindi, dal suo esordio in tv, ma siete curiosi di sapere come è diventata oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Scopriamo insieme ogni cosa.

È stata una protagonista indiscussa del GF 8, ma com’è diventata oggi? Che cambiamento!

Tra i 21 concorrenti che hanno preso parte al GF 8 nel lontano 2008, è davvero impossibile dimenticarci di lei: Teresa Stinziani! Voi la ricordate? Entrata a far parte del programma nel corso della sua prima puntata, la giovanissima consulente tributaria di Ascoli ha saputo conquistare davvero tutti. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata la sua vita oggi?

Sono trascorsi esattamente 13 anni da quando Teresa Stinziani ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo e, data la sua immensa simpatia, ha cavalcato la cresta dell’onda. Cosa fa oggi, però? Appurato che attualmente non è più una presenza fissa, siete curiosi di sapere com’è cambiata al sua vita? Ebbene. Sia chiaro: non sappiamo se, a distanza di anni, il suo lavoro sia sempre lo stesso. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che il suo look sia fortemente cambiato. L’abbiamo conosciuta con capelli scuri e corti, vero? Ebbene: dimenticatela! Siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Eccola qui:

I suoi capelli sono sempre corti, ma biondi! Un cambio look incredibile, ma che sembrerebbe calzarle proprio addosso! Per noi è decisamente bellissima, non c’è che dire!