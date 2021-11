La riconoscete così? Qui vediamo l’attrice nelle prime stagioni di Un posto al sole.

E’ una delle soap opere più seguite in assoluto e anche la più longeva. Un posto al sole va in onda esattamente dal 1996. Dopo 25 anni, è ancora in corso e non possiamo esserne più felici. Al centro dell’attenzione della trama, le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini.

Nella soap vengono affrontati temi molto importanti, come bullismo, violenza domestica, sfruttamento, criminalità, adozione, abbandono, disabilità e tanti altre tematiche. Rispecchia la vita quotidiana, tanto che, i giorni citati dai personaggi e anche gli eventi, ovviamente, coincidono. Tutti gli attori che fanno parte del cast sono molto amati. Nella foto che vi abbiamo mostrato, vediamo la bellissima attrice di Un posto al sole. Si tratta, però, di uno scatto, ripreso dalle prime stagioni. La riconoscete così?

Riconoscete l’attrice di Un posto al sole? Qui la vediamo nelle prime stagioni

Sono esattamente 25 anni che ci lasciamo travolgere dalle vicende portate in scena in Un posto al sole. La soap opera è un continuo successo. Nelle ultime settimane, si è fatta insistente una brutta voce, su un eventuale cambio di orario della messa in onda. Ma sembrerebbe che, non sarà così.

Gli attori sono molto amati e tutti, nessuno escluso, ci conquista grazie al suo personaggio. Nella foto in alto, avete riconosciuto l’attrice? Questo è uno scatto ripreso dalle prime stagioni della serie. Non sappiamo precisamente quale. Ovviamente, era molto più giovane. Il suo personaggio è fondamentale nella soap. Siamo sicuri che, l’avete riconosciuta ed è davvero impossibile non farlo, perchè è praticamente uguale.

Abbiamo visto Marina Giulia Cavalli, interprete del personaggio della dottoressa Ornella Bruni, nelle prime stagioni, proprio così. Allora, ancora doveva scoppiare l’amore per Raffaele Giordano. Cosa accaduta poco dopo. L’attrice non sembra affatto cambiata. Di anni sono passati, ma a parte i dettagli, minimi, è sempre uguale. Marina è un’attrice di grande talento e una bellissima donna.