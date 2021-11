Da ‘Vamos a La Playa’ fino a ‘L’estate sta finendo’, i Righeira hanno segnato la storia della musica dance italiana: cosa fanno oggi?

È impossibile dimenticarci di loro! Stiamo parlando proprio dei Righeira, famosissimo duo musicale che, intorno ai primi anni dell’80, hanno segnato la storia della musica dance italiana.

Formato da Stefano Rota e Stefano Righi, il duo musicale ha compiuto il debutto sulla scena musicale nel 1993. È proprio in quest’anno, infatti, che i due cantanti firmano il contratto con un’importantissima casa discografica. Ed esordiscono in tutte le radio con ‘Vamos a la playa’. Orecchiabile, fresco e semplicissimo da cantare, il singolo ha letteralmente spopolato. Non soltanto, infatti, ha venduto ben tre milioni di copie, ma è riuscito a resistere al primo posto della Hit Parade per circa sette settimane. Da quel momento, i Righeira sono inarrestabili. Ed ogni loro singolo fa un vero e proprio boom. Come dimenticare, ad esempio, ‘No tengo dinero’, singolo sempre del 1983, fino a ‘L’estate sta finendo’, canzone del 1985, il duo ha fatto ballare e divertire milioni di persone. Siete curiosi, però, di sapere cosa fanno oggi?

Da ‘Vamos a la playa’ a ‘L’estate sta finendo’: cosa fanno oggi i Righeira

Hanno esordito sulla scena musicale nel 1983 e, da quel momento, non si sono mai più fermati fino al 2016, anno della loro separazione! I Righeira hanno scritto la storia della musica italiana. Cosa fanno oggi, però?

Circa 5 anni fa, Stefano Righi ha annunciato la separazione ufficiale del duo musicale. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Stando a quanto si apprende da una sua recentissima intervista a Il Corriere, datata 2020, sembrerebbe che il buon Righi, il Johnson Righeira per intenderci, abbia fondato una propria etichetta discografica. E che, se avrà qualcosa da dire, ritornerebbe molto volentieri sulla scena musicale. Invece, Stefano Rota, ‘alias’ Michael Righeira, sembrerebbe che sia ritornato a vivere a Trieste.

Sappiamo benissimo, e tra l’altro è stato proprio lo stesso Righi a confermo a Il Corriere della sera, che una loro reunion è davvero impossibile. A voi, però, farebbe piacere rivederli insieme come ai vecchi tempi?