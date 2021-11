Silvia Toffanin può festeggiare: arriva l’attesissima notizia

Grande notizia per Silvia Toffanin, ormai regina indiscussa del sabato e della domenica pomeriggio televisivi: è Tv Blog a rivelarla.

Da quando, nel 1997, sfilò a Miss Italia ad oggi Silvia Toffanin ne ha fatta di strada. Indimenticabile come letterina di Passaparola, quiz della fascia preserale condotto da Gerry Scotti su Canale 5 dal 1999 al 2008, la compagna di Pier Silvio Berlusconi è diventata in questi anni una delle colonne di Mediaset affermandosi soprattutto come conduttrice di Verissimo dal 2006.

Il grande successo ottenuto con Verissimo il sabato pomeriggio ha portato i vertici dell’azienda a puntare su di lei per la sostituzione di Domenica Live di Barbara D’Urso a partire dallo scorso settembre e l’idea si è dimostrata ottima.

Da quasi due mesi ormai la Toffanin ospita il pubblico nel suo salotto ben due volte alla settimana e finora i risultati sono stati esaltanti. Proprio per questo motivo, come rivela Tv Blog, Mediaset ha preso una decisione al riguardo che renderà molto felice la conduttrice veneta.

Silvia Toffanin, notizia clamorosa: i fan possono gioire

Sebbene inizialmente l’esperimento dovesse durare solo qualche mese, Mediaset ha deciso di prolungare il doppio appuntamento con Verissimo fino al prossimo mese di maggio.

Una scelta fatta alla luce degli eccellenti ascolti (oltre due milioni di telespettatori ogni settimana) raggiunti dal programma che ogni weekend batte la concorrenza di Rai 1 rappresentata da Italia Sì il sabato pomeriggio con Marco Liorni e Da noi…a ruota libera la domenica pomeriggio con Francesca Fialdini. Non solo: anche sui social Verissimo ha un seguito enorme e le migliaia di commenti sono una grande prova di quanto sia in grado di coinvolgere il pubblico.

Per quanto riguarda Scene da un Matrimonio di Anna Tatangelo, invece, nessun cambiamento all’orizzonte: per ora restano confermate le otto puntate previste.

Potremo quindi gustarci Verissimo fino all’inizio della prossima estate, cosa ne pensate?