Uomini e Donne, storia terminata: la rottura è arrivata all’improvviso, ma le versioni dei due protagonisti sono contrastanti.

Storia arrivata al capolinea a Uomini e Donne. Sembrava essere nato un sentimento vero nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, ma a quanto pare non è così. La relazione tra i due protagonisti del programma sembra essere giunta davvero alla fine: troveranno un punto in comune o è una rottura definitiva?

Secondo la dama, lui ha fatto di tutto per conquistarla, ma, una volta ottenuto lo scopo, avrebbe fatto dei passi indietro. Scopriamo i dettagli e i motivi di questa fine improvvisa!

Uomini e Donne, storia terminata: cosa è successo tra i due protagonisti del trono Over?

“Un film già visto”, è il commento di Gianni Sperti sulla fine della conoscenza tra due protagonisti del trono Over. Tra i due sembrava essere nato un bel feeling, nonostante lo scetticismo del pubblico e degli opinionisti. Ma, a quanto pare, ciò che era nato e già terminato. Nella puntata di ieri, giovedì 4 novembre, abbiamo assistito ad un accesissimo faccia a faccia tra i due protagonisti, che a quanto pare hanno messo fine alla loro frequentazione. Di chi parliamo?

Di Biagio e Daniela! È quest’ultima a lamentarsi del comportamento del cavaliere napoletano, che, secondo lei, avrebbe fatto dei passi indietro dopo aver capito di averla conquistata. “Mi hai detto parole importanti, mi hai aperto il tuo cuore”, ripeta la dama, che si lamenta poi del fatto che Biagio si sia raffreddato improvvisamente e che, in studio, si comporti in modo completamente diverso rispetto a fuori.

Daniela spiega di aver deciso di troncare con lui, che, tra le altre cose, la faceva sentire continuamente sotto esame. La decisione della dama non ha stupito i presenti in studio, in primis gli opinionisti, che si aspettavano che la storia terminasse, come tutte quelle iniziate da Biagio in studio.

Tra i due sarà davvero terminata la storia o troveranno un punto di incontro e continueranno a frequentarsi? Non ci resta che attendere eventuali news!