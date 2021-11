La vita ha stravolto i suoi piani: qual è il titolo di studio di Luca Argentero

Lo conosciamo come uno dei migliori attori italiani, ma il titolo di studio di Luca Argentero è molto lontano dalla sua carriera artistica.

Guardando il suo curriculum, si fa presto a rendersi conto della grandiosa carriera di attore che Luca Argentero è riuscito a costruirsi in questi anni. Saturno contro (che gli è valsa una candidatura al David di Donatello), Diverso da chi?, Fratelli unici, Carabinieri, La baronessa di Carini, fino al grande successo di Doc -Nelle tue mani: sono solo alcuni dei film e delle fiction a cui ha partecipato dimostrando il suo talento per la recitazione.

Un talento scoperto dopo essere arrivato terzo alla finale del Grande Fratello 3 nel lontano 2003. Uscito dalla casa di Cinecittà, il bel piemontese iniziò a studiare per affermarsi come attore e si può dire che non gli è andata affatto male.

I fan più accaniti del GF ricorderanno che quando varcò la famosa porta rossa Argentero era un ventiseienne ad un passo dalla laurea e non avrebbe immaginato neanche lontanamente il futuro artistico che lo attendeva. C’è da dire che l’indirizzo universitario da lui scelto era molto diverso da quella che poi è diventata la sua professione. Ricordate cosa studiava a quell’epoca?

Luca Argentero, sapete che titolo di studio ha? Chi l’avrebbe mai detto!

Come raccontato da lui stesso al Grande Fratello, durante gli anni di università Luca lavorava part-time come barman. Giusto un anno dopo la sua avventura nel reality più famoso della tv italiana, riuscì a conseguire l’ambito titolo di studio.

Ciò che forse non tutti sanno è che la sua è una laurea in Economia e Commercio. Proprio così, nel 2004 Argentero ha concluso i suoi studi in questo settore lontanissimo dal mondo artistico a cui oggi appartiene.

Conoscevate questo dettaglio sul bravissimo interprete di Doc – Nelle tue mani?