Vite al Limite, Tammy Patton alle spalle aveva un drammatico passato: pesava 269 kg, ma com’è oggi? È davvero clamoroso!

La storia di Tammy Patton a Vite al Limite è stata mandata in onda alcune settimane fa su Real Time. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che, ad oggi, si chiedono come sia diventata. E, soprattutto, come sta procedendo il suo percorso al di là dei riflettori.

Leggi anche –> Vite al Limite, in clinica è successo l’inimmaginabile: Angela pesava quasi 300 kg, non immaginereste com’è ora

Qualora non abbiate visto la puntata di Vite al Limite dedicata a Tammy Patton, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di raccontarvi come procede il suo percorso e, soprattutto, com’è diventata, ci teniamo a raccontarvi la sua storia. E il motivo è piuttosto semplice. Così come la stragrande maggioranza dei pazienti del Dottor Nowzaradan, anche Tammy aveva un passato piuttosto drammatico, che purtroppo l’ha fortemente segnata e determinato il suo ingente peso. Alla clinica di Houston, infatti, Tammy è arrivata con un peso di ben 269kg, ma con una forte e determinata volontà di ritornare in forma. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? E, soprattutto, com’è adesso?

Leggi anche –> Vite al Limite, ve la ricordate Tammy Slaton? Gesto estremo dopo il programma, paura per la famiglia

Come prosegue il percorso di Tammy Patton per Vite al Limite: com’è oggi

Alla clinica di Houston, Tammy Patton si è presentata con un peso che raggiungeva i 269 kg. Ma come ha fatto ad arrivare a questi livelli? Purtroppo, come dicevamo precedentemente, una storia alle spalle piuttosto drammatica. Da quanto si apprende dal suo racconto alle telecamere di Vite al Limite, sembrerebbe che Tammy abbia trovato conforto nel cibo subito dopo la tossicodipendenza di suo padre ed alcuni problemi finanziari che ne sono conseguiti. Insomma, un passato piuttosto drammatico, non c’è che dire. E che, ovviamente, l’ha fortemente condizionata!

Leggi anche –> Vite al Limite, per la paziente del dottor Nowzaradan non c’è nulla da fare: decisione choc

Sin da subito, Tammy si è dimostrata super intenzionata a ritornare in forma. E le prime due visite di controllo ce lo dimostrano ampiamente. Ad oggi, non sappiamo quanti chili abbia perso, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: da quanto si apprende dal suo canale Facebook, la Patton prosegue il suo percorso di dimagrimento. Tra ricette dietetiche ed allenamenti, Tammy aggiorna sempre i suoi followers sul suo immane sforzo di riappropriarsi della propria vita.

Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Tammy. Sperando che i suoi sforzi la porteranno a raggiungere il suo tanto agognato obiettivo.