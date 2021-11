Vedere in questo scatto Alviso Rigo vi lascerà davvero senza parole: qui è irriconoscibile, ma voi avreste mai detto fosse lui? Non ci crederete affatto!

È tra i concorrenti di Ballando con le stelle che più ha saputo catturare l’attenzione, Alvise Rigo. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Fisico atletico, muscoloso e sportivo, un sorriso smagliante e un fascino davvero irresistibile, il modello ha saputo catturare l’attenzione su di sé non soltanto per la sua bravura, ma anche per la sua bellezza!

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Alvise Rigo vanta di un seguito social davvero numeroso. Il suo numero di followers è davvero altissimo. E lo è altrettanto, però, anche il numero di post. È proprio per questo motivo che, in attesa della puntata di questa sera, siamo andati a spulciarlo con attenzione. E siamo riusciti a reperire uno scatto davvero inedito. Siete pronti a vederlo? Ci pensiamo immediatamente! Vi anticipiamo, però, qui Alvise Rigo è davvero irriconoscibile! Bando alle ciance, scopriamo di che cosa parliamo esattamente.

Leggi anche –> L’avete riconosciuto? Qui è piccolissimo, ora è il personaggio del momento: stenterete a crederci

Alvise Rigo irriconoscibile, spunta uno scatto inedito: incredibile!

Siamo abituati a vederlo in forma smagliante e più bello che mai sul palco di Ballando con le Stelle, eppure vi assicuriamo che in questo scatto del tutto inedito farete davvero difficoltà a riconoscerlo. Non sappiamo quanti anni siano passati e, soprattutto, quanti ne abbia qui. Una cosa, però, è certa: Alvise Rigo è davvero irriconoscibile.

Leggi anche –> Alvise Rigo, sapete dove l’abbiamo già visto prima di Ballando con le Stelle? Incredibile apparizione

Inutile dirvi che la foto in questione ha letteralmente conquistato il pubblico social. Seppure condivisa qualche tempo fa, lo scatto vanta di un numero di likes e di commenti davvero incredibile. D’altra parte, reazione differente non si poteva affatto avere. Siete curiosi, però, di sapere di che cosa parliamo esattamente? Ci pensiamo immediatamente a mostrarvi noi ogni cosa. Ecco qui:

Diteci la verità: se non fossimo stati noi a rivelarvi ogni cosa, voi l’avreste riconosciuto? Una cosa, però, dobbiamo ammetterla: nonostante sia giovanisismo in questo scatto – e ce lo confermano le sue parole – non può assolutamente passare inosservato il suo fascino. Fascino che, tra l’altro, è rimasto completamente invariato nel corso degli anni. Siete d’accordo?