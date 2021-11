Scopriamo insieme le anticipazioni di Verissimo di Sabato 6 Novembre: ospiti eccezionali, ma lo studio di che colore si tingerà?

Sarà una puntata di Verissimo davvero da incorniciare, ve lo assicuriamo! Tra qualche ora, Silvia Toffanin sarà in collegamento con lo studio di Cologno Monzese. E sarà la colonna portante di un appuntamento a dir poco da brividi.

Così come per la settimana scorsa e tutte le altre volte precedenti, anche nella puntata di Sabato 6 Novembre di Verissimo ci saranno tantissimi personaggi a raccontarsi. C’è chi varcherà lo studio di Cologno Monzese per la prima volta in assoluto e chi, invece, è un vero e proprio veterano, ciascuno dei suoi ospiti, però, sarà davvero sensazionale. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. La famosissima giornalista e scrittrice è incinta del suo quarto figlio – il primo col suo secondo marito – ed ha scelto proprio il salotto del Sabato pomeriggio per svelare il sesso. Sarà un maschietto o una femminuccia? Scopriamo insieme ogni cosa sulle anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni della puntata del 6 Novembre: tutti gli ospiti

È da non perdere, questa puntata di Verissimo del 6 Novembre. Come dicevamo precedentemente, per questo nuovo appuntamento, la simpaticissima Silvia Toffanin ha pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. E, soprattutto, a degli ospiti davvero incredibili.

Cosa ci dicono le anticipazioni di oggi? E, soprattutto, chi saranno gli ospiti di questo nuovo appuntamento? Scopriamo insieme ogni cosa:

Francesco Renga: l’amatissimo cantante sarà ospite della puntata di oggi di Verissimo. E, da quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che, oltre a parlare della sua immensa carriera, si lascerà anche andare a delle parole al miele per la sua ex moglie, Ambra Angiolini;

l’amatissimo cantante sarà ospite della puntata di oggi di Verissimo. E, da quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che, oltre a parlare della sua immensa carriera, si lascerà anche andare a delle parole al miele per la sua ex moglie, Ambra Angiolini; Veronica Peparini ed Andreas Muller: direttamente dalla scuola di Amici, la simpaticissima coppia racconterà la propria storia d’amore. E chissà, sveleranno anche qualche piccola del ‘backstage’ del talent? Staremo a vedere!;

direttamente dalla scuola di Amici, la simpaticissima coppia racconterà la propria storia d’amore. E chissà, sveleranno anche qualche piccola del ‘backstage’ del talent? Staremo a vedere!; Carolina Crescentini: reduce dal successo de I Bastardi di pizzofalcone, l’attrice si racconterà come mai prima d’ora;

Alessandro Zan: per la prima volta in assoluto, il deputato del PD racconterà la sua storia;

per la prima volta in assoluto, il deputato del PD racconterà la sua storia; Francesca Barra: incinta per la quarta volta, la scrittrice svelerà nello studio televisivo di Cologno Monzese il sesso del suo bebè. Sarà un maschietto o una femminuccia? Staremo a vedere!

Insomma, se questi sono i presupposti, non osiamo immaginare cosa ci aspetterà tra qualche ora.