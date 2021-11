Ballando con le stelle, Milly Carlucci svela un retroscena ‘inedito’: l’avreste mai detto?

Milly Carlucci svela un retroscena inedito su Ballando con le stelle: l’avreste mai immaginato? Finalmente sappiamo tutta la verità.

Un’edizione di Ballando con le Stelle davvero incredibile, c’è poco da fare. A partire dalla giuria fino al cast scelto, Milly Carlucci ha pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. E, come al solito, sta regalando uno spettacolo davvero impressionante al suo amatissimo pubblico.

Ballando con le stello è uno di quei programmi che, nonostante sia in onda da ben sedici edizioni, continua ad essere seguitissimo. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono questo incredibile ed inedito retroscena sul programma. A svelare ogni cosa, pensate, è stata proprio la splendida padrona di casa in una sua recentissima intervista a Tele più. È proprio sulle pagine del giornale che, molto probabilmente per la prima volta, l’amatissima conduttrice ha spiegato qualche piccolo ‘segreto’ del programma. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

È programma davvero seguitissimo, Ballando con le stelle, eppure siamo certi che non tutti sono a conoscenza di alcuni ‘segreti’ del programma. A rivelarli, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la splendida Milly Carlucci nel corso di una sua recentissima intervista a Tele Più.

Ad esempio, vi siete mai chiesti chi sia l’artefice del cast stellare? Quest’anno, così come tutti gli altri precedenti, è davvero stellare. Siete curiosi, però, di sapere chi lo sceglie e chi contatti i Vip? Forse non lo immaginate nemmeno, ma è proprio la padrona di casa a scegliere accuratamente il cast.” Alcuni concorrenti li chiamo io. Altri si propongono o ci vengono proposti. Le modalità sono le più varie”, ha rivelato Milly Carlucci a tele Più. Ma non solo. Sembrerebbe che anche che ci siano dei criteri precisi per quanto riguardo l’accoppiamento. “Non puoi mettere un maestro giovane con un personaggio più grande. Altrimenti sembrerebbe il nipote”, ha detto.

Avreste mai immaginato, inoltre, che ci sono stati alcuni concorrenti che hanno detto di ‘no’ alla richiesta di Milly Carlucci? Sembrerebbe assurdo, ma è proprio così. “Sono arrivate a compimento alcune storie iniziate tanti anni fa. Ho ricevuto dei no per tanto tempo e ora mi hanno detto sì. Li inseguivo da moltissimo tempo”, ha rivelato.