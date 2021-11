Beautiful, ricordate il principe del Marocco? Salvò la vita ad un personaggio per ben due volte

Beautiful, ricordate il principe del Marocco? Salvò la vita ad un personaggio importante per ben due volte.

Di personaggi a Beautiful ne sono passati davvero tantissimi nel corso degli anni. Si, perché l’amatissima soap opera americana va in onda da ben 35 anni, esattamente dal 1987! E tra i personaggi più interessanti e importanti per il ruolo svolto c’è senza dubbio lui, il principe del Marocco. Lo ricordate?

Il suo nome era Omar Rashid ed ad impersonarlo è stato il grandissimo Kabir Bedi. Che è entrato nel cast della soap per ben due volte: la prima nel 1994 – 1995, la seconda nel 2005. Entrambe le volte ha salvato la vita ad uno dei personaggi principali della serie, creduto morto. Scopriamo i dettagli!

Beautiful, ricordate il principe del Marocco interpretato da Kabir Bedi? Il suo ruolo è stato fondamentale

Ebbene si, forse non tutti lo sanno ma Kabir Bedi ha preso parte a Beautiful e il suo personaggio ha avuto anche un ruolo davvero importante! Il principe del Marocco Omar Rashid ha salvato la vita per ben due volte ad un personaggio amatissimo, creduto morto per ben due volte. La prima nel 1994, la seconda dieci anni dopo: ricordate di chi parliamo?

Di Taylor Hayes! I fan di Beautiful ricorderanno che l’ex moglie di Ridge è “morta e resuscitata” per ben due volte! La prima, nel ’94 appunto, quando era stata creduta morta da tutti in un incidente aereo. La donna, invece, era stata rapita prima che l’aereo crollasse da alcuni uomini fedeli al principe Omar, innamorato di lei. Taylor nel frattempo ha perso la memoria ed il principe la ribattezza Laila: i due si sposano! Solo dopo diverso tempo Taylor riacquista la memoria e riesce a mettersi in contatto con Ridge a Los Angeles.

Il principe Omar, interpretato da Kabir Bedi, è apparso ancora una volta in soccorso di Taylor! Stavolta nel 2005, quando si scopre che è stato lui a salvare Taylor, creduta morta dopo essere stata sparata da Sheila Carter anni prima. Taylor torna a Los Angeles proprio accompagnata da Omar e rivela a Ridge di essere sana e salva grazie a lui.

E voi, ricordavate questo personaggio e le due “resurrezioni” di Taylor? Tenetevi pronti perché l’ex moglie di Ridge sta per tornare, anche se ad interpretarla sarà un’altra attrice. Vorrà conquistare nuovamente Forrester e mettersi tra lui e Brooke? Staremo a vedere!