Carolina Crescentini, sapete qual è il suo titolo di studio? Nessuno lo immaginerebbe

Sapete qual è il titolo di studio dell’attrice Carolina Crescentini? Nessuno riuscirebbe ad immaginarlo: ecco di quale si tratta

Oggi è una famosissima attrice, apprezzata da tutto il pubblico, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Siamo sicuri che, nonostante conosciate la carriera della Crescentini, non sapete qual è stato il suo percorso di studi.

Qual è il titolo di studio di Carolina Crescentini

Carolina Crescentini è un’attrice molto famosa, nata a Roma in una famiglia di commercialisti. Ha inizia la carriera di attrice ricoprendo piccoli ruoli in teatro, cinema e televisione. Nel piccolo schermo ha esordito partecipando alla miniserie tv “Carabinieri – Sotto copertura”, in onda su Canale 5.

Sul grande schermo, invece, ha esordito con il film “H2Odio”. Nel 2007 è la protagonista di “Notte prima degli esami – Oggi”, in cui interpreta Azzurra accanto all’attore Nicolas Vaporidis, con il quale recita anche in “Cemento armato”. In seguito è stato protagonista con “Provaci ancora profǃ” in televisione e con “Parlami d’amore” al cinema, per il quale riceve una candidatura come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello. La Crescentini ha posato anche per la copertina dell’edizione italiana di Playboy.

Molti di voi conoscono la carriera della Crescentini, ma pochi sanno qual è il titolo di studio. L’attrice è cresciuta a Monteverde, quartiere di Roma, ed ha conseguito la maturità scientifica presso l’Istituto Massimiliano Massimo. Dopo il diploma si è iscritta alla Facoltà di Lettere con indirizzo Spettacolo. Non sappiamo però se abbia mai conseguito la laurea.

Contemporaneamente alla scelta di iscriversi all’università, la Crescentini si è dedicata anche alla recitazione. Dopo aver frequentato dei laboratori teatrali e la scuola di recitazione Teatro Azione, diretta da Isabella Del Bianco e Cristiano Censi, è stata ammessa al Centro sperimentale di cinematografia, diplomandosi nel novembre del 2006.