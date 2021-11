Sapete chi è la moglie di Giuseppe Zeno? Dove l’avete già vista

Sapete chi è la moglie di Giuseppe Zeno? In questo articolo vi sveliamo la sua identità e vi diciamo dove l’abbiamo già vista

Zeno è un attore famosissimo ed è legato sentimentalmente ad una donna anche lei abbastanza conosciuta. La moglie dell’attore, infatti, l’abbiamo già vista in televisione. Chi di voi ricorda in quale occasione? Se non lo ricordate, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Chi è la moglie di Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno è un attore napoletano molto famoso. Da giovane si è diplomato presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro. Zeno ha scelto tale istituto perchè spinto dal padre e dal nonno, entrambi pescatori. Dopo il diploma, però, ha deciso di dedicarsi interamente alla carriera artistica.

Il suo primo ruolo televisivo importante è stato quello di Alberto Fusaro nella serie televisiva “Incantesimo”. In seguito ha poi figurato nel cast di “Un posto al sole”, “Gente di mare”, “L’onore e il rispetto”, “Giuseppe Moscati”, “Squadra antimafia – Palermo oggi” e “Il clan dei camorristi”. Negli ultimi anni, invece, è stato impegnato con “Tutto può succedere”, “Mina Settembre” e “Luce dei tuoi occhi”. Attualmente sta recitando nella serie televisiva “Storia di una famiglia perbene“, in onda su Canale 5.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2015 è legato sentimentalmente ad una donna molto famosa nel mondo dello spettacolo. La moglie, infatti, è l’attrice Margareth Madè. I due si sono sposati il 20 agosto 2016 ad Ortigia, in provincia di Siracusa. La coppia ha avuto due figlie, Angelica e Beatrice, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

La moglie di Zeno – come abbiamo detto – è un’attrice famosa. Sapete dove abbiamo visto la donna?

Margareth Madé ha iniziato a lavorare come modella all’età di 15 anni. Studia in seguito recitazione e dizione e nel 2008 viene scelta da Giuseppe Tornatore per il ruolo di Mannina in “Baarìa”, film che l’anno successivo inaugura la 66ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Grazie alla popolarità acquisita con il film, Margareth Madè compare su numerose copertine. Il film, oltre ad ottenere un lusinghiero successo al botteghino, viene candidato a partecipare come film italiano agli Oscar 2010 ed inoltre viene candidato ai Golden Globe.