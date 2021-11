Francesca Rettondini è stata proprio l’ultima compagna dell’indimenticabile Alberto Castagna, ma sapete cosa fa oggi?

Saranno trascorsi anche 16 anni dalla sua dolorosissima morte, eppure Alberto Castagna continua ad essere davvero indimenticabile. Conduttore amatissimo nonché colonna portante di uno dei programmi che hafatto la storia della televisione italiana, il buon Castagna continua ad occupare un posto nel cuore di tutti i suoi sostenitori.

Scomparso nel 2005 in seguito ad una malattia, Alberto Castagna ha lasciato un ottimo ricordo nella mente di tutti i suoi ammiratori. E lo ha fatto altrettanto anche la sua ultima compagna, Francesca Rettondini! Al suo fianco per circa quattro anni e per tutta la durata della sua malattia, la splendida attrice ha vissuto dei momenti davvero indimenticabili con il conduttore televisivo. A tal proposito, siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Sappiamo benissimo che Francesca Rettondini è un’amatissima attrice e che il suo curriculum vanta numerosissime e diverse esperienze di successo, cosa fa oggi? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel dettaglio.

Francesca Rettondini è stata la compagna di Alberto Castagna: ecco la sua vita ora

È davvero impossibile dimenticarci di lei. Stiamo parlando proprio di Francesca Rettondini, compagna di Alberto Castagna, ma anche celebre e famosissima attrice.

Nata a Verona nel 1968, Francesca Rettondini è entrata a far parte di questo mondo quando era soltanto una giovanissima ragazza. E, da quel momento, non ne è mai più uscita. Sin dai suoi esordi sul piccolo schermo, l’attrice ha riscosso un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso continua ad essere un volto amatissimo ed apprezzatissimo da parte del pubblico italiano. In questi ultimi anni, purtroppo, non è più una presenza fissa sul piccolo schermo, è vero. Eppure, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia ora e come sia cambiata la sua vita. Ebbene: sareste contentissimi nel sapere che Francesca Rettondini, ad oggi, continua a coltivare la sua passione per la recitazione. E, a quanto pare, si starebbe dedicando maggiormente al teatro. Dando uno sguardo al suo canale social ufficiale, sul quale è attivissima, però, abbiamo scoperto che sarà la protagonista di un film d’azione, intitolato ‘Una preghiera per Giuda’.

Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?