Gf Vip 6, gesto ‘choc’ dopo la puntata: concorrente rischia la squalifica

Gesto ‘choc’ del concorrente del Gf Vip 6 dopo la puntata, adesso rischia la squalifica dal gioco: ecco cos’è successo

La puntata di ieri sera del reality show è stata piena di colpi di scena ed ha lasciato molti strascichi. Dopo la fine della puntata, un concorrente si è reso protagonista di un gesto ‘choc’. La produzione agirà con una squalifica nei suoi confronti?

Gf Vip 6, concorrente rischia la squalifica: il motivo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. È stata una puntata piena di colpi di scena. È iniziata con l’acceso confronto tra Aldo Montano e Alex Belli. Anche ieri i due sono arrivati quasi allo scontro fisico. I toni erano molto accesi e il conduttore è stato costretto ad intervenire per sedare gli animi. Alla fine si sono stretti la mano, ma proseguono i dissapori.

L’ex attore di “Centovetrine” è stato sicuramente uno dei protagonisti della puntata. Dopo il confronto con Montano, infatti, Belli ha dovuto confrontarsi anche con la sua compagna, Delia Duran. La donna non ha apprezzato l’atteggiamento del compagno nei confronti di Soleil Sorge. Alex stava per lasciare il gioco, salvo poi essere convinto a restare dalla stessa Delia.

Come se non bastasse, è stato necessario anche un chiarimento da parte dell’attore su una frase abbastanza infelice pronunciata nei confronti di Manuel Bortuzzo. Belli fortunatamente è riuscito a discolparsi, ottenendo anche l’approvazione del nuotatore, suo amico oltre che coinquilino.

Una puntata sicuramente difficile per Alex Belli. L’attore è stato messo duramente alla prova e dopo la fine della puntata si è reso protagonista di un gesto ‘choc’. Le parole di Delia, infatti, l’hanno profondamente segnato e l’inquilino della casa più spiata d’Italia aveva pensato addirittura di abbandonare la casa. Belli si è recato davanti alla porta rossa e stava per aprile, ma è stato fermato dai suoi compagni di gioco, in particolare da Soleil.

L’attore sarà squalificato per questo gesto? No, quasi sicuramente. Belli, infatti, non è riuscito ad aprire la porta, quindi possiamo affermare con certezza che è salvo. In caso contrario sarebbe stato definitivamente squalificato dal gioco.