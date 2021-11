Ilary Blasi rivoluziona il suo look: “New color”, come si è mostrata la conduttrice

Ilary Blasi rivoluziona il suo look: “New color”, come si è mostrata l’amatissima conduttrice nelle sue stories di Instagram.

È uno dei volti più amati della nostra tv. Ma forse non tutti sanno che è super attiva anche sui social. Parliamo di Ilary Blasi, una delle conduttrici di punta di Mediaset, apprezzatissima dai telespettatori. Che la seguono anche su Instagram!

È proprio lì che, qualche ora fa, la Blasi ha postato alcune immagini che non sono passate affatto inosservate. Il motivo? Lady Totti ha cambiato look! Nello specifico, ha cambiato colore ai capelli. Se siete curiosi di vedere la “trasformazione”, date un’occhiata!

Ilary Blasi dice addio al biondo: “New color”, il cambio look della conduttrice cattura l’attenzione dei followers

Cambio look per Ilary Blasi! Dopo anni, l’amatissima conduttrice ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto, salutando il biondo platino con cui siamo abitata a vederla ormai praticamente da sempre. La Blasi ha mostrato il suo nuovo look nelle storie di Instagram, postando prima la sua chioma nel bel mezzo del trattamento e, dopo, il risultato finale. Curiosi di vederlo?

Per gli amanti di Ilary bionda, tranquilli! La conduttrice non ha optato per un cambio drastico: non è diventata mora! Ha scelto, però, di salutare il biondo platino, optando per un color albicocca. Un tono chiaro, dal colore aranciato, date un’occhiata:

Eh si, un cambiamento notevole per Ilary, che da sempre ha sfoggiato una chioma super bionda. Voi come la preferite, in versione biondissima o color albicocca. Una cosa è certa: conduttrice è meravigliosa in tutte le versioni.

Ilary Blasi verso l’Isola dei Famosi 17

Buone notizie per i fan della meravigliosa Ilary! Si perché, salvo cambiamenti dell’ultima ora, ci sarà ancora lei al timone della prossima edizione de L’Isola dei Famosi! Edizione che dovrebbe partire la prossima primavera, marzo 2022, dopo la fine del GF Vip. A quanto pare, però, la Blasi sarà l’unica conferma nel cast, che sarà rivoluzionato: dall’inviato agli opinionisti, nella prossima edizione troveremo tantissime novità. Continuate a seguirci per scoprirle.