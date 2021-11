Indimenticabile come protagonista femminile del film “Il principe cerca moglie”, ma com’è ora? Non ci crederete

La ricordiamo soprattutto per il ruolo di Lisa nel celebre film del 1988 “Il principe cerca moglie”: non avete idea di come si mostra oggi.

La bellissima attrice di cui vi parliamo ha fatto parte di uno dei film che possono essere annoverati tra i grandi classici della commedia americana, Il principe cerca moglie. Sul set era Lisa McDowell, figlia di Cleo, proprietario del fast food in cui il principe di Zamunda Akeem e il suo servitore Semmi trovano lavoro a New York.

Nella Grande Mela, l’erede al trono dell’immaginario Stato africano finisce per cercare una donna che sia sì bella, ma anche tanto intelligente ed indipendente da poter diventare sua moglie. E sarà proprio della stupenda Lisa che Akeem si innamorerà perdutamente.

Sono trascorsi ben 33 anni dall’arrivo nelle sale dell’indimenticabile pellicola che tanto ci ha fatto ridere ed emozionare, ma avete visto com’è oggi l’attrice che recitò nella parte della protagonista? Resterete sbalorditi!

Il principe cerca moglie, era Lisa McDowell: eccola dopo più di trent’anni

Nata nel Queens il 15 luglio 1964, Shari Headley è la quarta figlia di un odontotecnico cubano e di una segretaria scolastica statunitense. Nessuno immagina che prima di intraprendere la strada della recitazione, Shari voleva diventare un medico ma, dopo aver visto un’autopsia, restò talmente scioccata da voler rinunciare.

Volto di importanti spot pubblicitari come L’Oréal, Johnson & Johnson e Burger King, l’abbiamo vista in un episodio de I Robinson, Miami Vice, Beautiful, Sentieri, anche con ruoli ricorrenti. Ha partecipato anche al sequel “Il principe cerca figlio” uscito nel 2020.

Nel 1995 ha divorziato dal rapper e attore Christopher Martin e ha cresciuto da sola il loro figlio Skyler Martin anche se nel 2001 i giudici di Long Island stabilirono che Martin dovesse provvedere al mantenimento del bambino che allora aveva 7 anni.

Essendo una filantropa, Shari Headley si dedica la volontariato e nel 2013 è stata premiata col President’s Volunteer Service Award dall’allora presidente degli Usa Barack Obama.

In questa foto degli ultimissimi anni la vediamo bellissima proprio come ai tempi del film che l’ha resa famosa: difficile credere che siano passati così tanti anni!

Complimenti a questa meravigliosa attrice che, nonostante oggi abbia 57 anni, ne dimostra moltissimi di meno!