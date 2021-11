Gini ha deciso di partecipare a La clinica della pelle per l’incredibile incubo che viveva: quello che è successo durante l’intervento è clamoroso.

“Ha sfigurato il mio corpo”, sono proprio queste le parole che Gini ha utilizzato per descrivere quello che, da diversi anni,provava a causa del problema alla pelle.

In tutte queste settimane, abbiamo avuto la possibilità di conoscere i diversi pazienti che,tormentati da un problema legato alla loro pelle, hanno deciso di partecipare al programma ‘La clinica della pelle’. E di chiedere, quindi, aiuto alla dottoressa Emma Craythorne. Tra i tanti, però, non possiamo fare affatto a meno di raccontare la storia di Gini! Alle telecamere del programma, la donna ha raccontato di vivere un disagio col proprio corpo a causa di una protuberanza piuttosto visibile che la tormentava. Gini, infatti, si descrive come una donna sportiva e da sempre appassionata di palestra, ma che, proprio a causa di questo problema, è stata costretta ad interrompere qualsiasi tipo di attività. “Da quando è cresciuta non posso fare più niente”, ha continuato a raccontare. Rivelando, inoltre, che anche la sfera intima con suo marito è stata fortemente influenzata da questo.

La storia di Gini a La clinica della pelle: non immaginereste mai cos’è successo durante l’intervento

Gini ha deciso di rivolgersi a La clinica della pelle perché fortemente desiderosa di sentirsi a proprio agio col suo corpo. Da diversi anni, infatti, la donna aveva una grandissima protuberanza sulla spalla. E questo, purtroppo, non le permetteva di svolgere una vita ‘normale’. Non soltanto, infatti,la donna era stata costretta ad interrompere la sua attività sportiva, ma anche il rapporto con suo marito era stato messo in crisi.

Giunta nello studio della dottoressa Emma Craythorne, la dermatologa ha avuto un’unica diagnosi: si trattava di un lipoma, ovvero di una massa di cellule adipose! Ovviamente, l’intervento è stato immediato e, soprattutto, indolore. Tuttavia, quello che è successo durante l’operazione è stato davvero clamoroso. Il lipoma,infatti, non riusciva ad uscire perché incastrato e la dottoressa si è trovata costretta ad allargare l’incisione e rimuoverlo con le proprie mani.

Subito dopo l’intervento, Gini si è detta soddisfatta del risultato. “Posso vivere la mia vita senza più preoccuparmi”, ha raccontato alla telecamere de La clinica della pelle.