Sapete chi è l’ex compagno di Mietta? Stiamo parlando di un attore famosissimo: i due si sono conosciuti proprio sul set di un videoclip musicale.

È stata una delle attuali concorrenti di Ballando con le stelle, Mietta. Cantante ed attrice di successo, la splendida Daniela è tra i volti dello spettacolo italiano più amato in assoluto.

Dal punto di vista professionale e lavorativo, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Entrata a far parte di questo mondo quando era soltanto una ragazzina, Mietta ha saputo conquistare tutto il pubblico in un vero e proprio batter baleno. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma Daniela è stata legata ad un attore famosissimo per tantissimi anni. I due, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che si siano conosciuti proprio a causa del loro lavoro. E che, da quel momento, abbiano fatto coppia fissa per tantissimi anni. La loro storia d’amore, purtroppo, non ha avuto lieto fine. Eppure, come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe i rapporti non siano affatto cambiati tra loro. Bando alle ciance, però: scopriamo tutto quello che occorre sapere. Chi è l’ex compagno di Mietta?

Leggi anche –> Ballando con le stelle, Mietta positiva al Covid: è eliminata? L’annuncio di Milly Carlucci in diretta

Mietta, chi è il suo ex compagno? Lo conosciamo benissimo: è un attore molto famoso

Come ogni cosa bella, anche la storia d’amore tra Mietta e un attore famosissimo è terminata. E, a distanza di alcuni anni dal loro primo incontro, si sono detti addio. Ad oggi, come raccontato dalla diretta interessata a Vieni da Me, i due continuano ad avere uno splendido rapporto, ma la loro relazione può dirsi definitivamente conclusa. A questo punto, però, vi chiediamo: voi sapete di chi parliamo?

Leggi anche –> Mietta, com’era da giovanissima? Spunta uno scatto: è impossibile non notarlo

Chi è l’ex compagno di Mietta? Forse non tutti lo sanno, ma stiamo parlando proprio di Brando Giorgi. Avete letto proprio bene, si! È proprio il famosissimo attore ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi ad aver affiancato Mietta per alcuni anni. I due, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che si siano incontrati sul set di un videoclip musicale. E che, da quel momento, non si siano mai più lasciati per circa sette anni.

Diteci la verità: lo sapevate?