È impossibile dimenticarci del protagonista del film ‘Io speriamo che me la cavo’, ma sapete cosa fa oggi? La sua vita è fortemente cambiata!

È considerato un vero e proprio cult del cinema italiano, ‘Io speriamo che me la cavo’. Uscito in tutte le sale cinematografiche, il film racconta le avventure di un maestro, Marco Tullio Sperelli, che, per puro errore, viene trasferito in una scuola elementare del Sud Italia. E deve iniziare a fare i conti con bambini che, purtroppo, non vivono una vita tipica di bimbi della loro età, ma piuttosto tormentata.

C’è, infatti, chi è costretto a lavorare, seppure la giovanissima età, per dare un aiuto in casa e chi, invece, entra a far parte di brutti giri. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Raffaele e Vincenzino, siete curiosi, invece, di sapere qualche cosa in più su Totò? Il suo ruolo all’interno del film, diciamoci la verità, è stato davvero esemplare, cosa sappiamo, però, adesso su di lui? Anche il simpaticissimo Totò, così come il suo amico Mario Bianco, ha detto ‘addio’ al mondo dei riflettori? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Scopriamo insieme ogni cosa.

Ricordate Totò di Io speriamo che me la cavo? Non immaginereste mai cosa fa oggi

Tra i tantissimi protagonisti che abbiamo avuto la possibilità di conoscere nel corso della pellicola Io speriamo che me la cavo, Totò è tra quelli che difficilmente può essere dimenticato. Giovanissimo, ma con un talento davvero incredibile, il buon Luigi Lastorina ha preso parte anche altri lavori attoriali. Non soltanto, infatti, ha fatto parte della seria televisiva ‘Amico mio’ con Massimo Dapporto, ma è stato anche uno dei protagonisti indiscussi della famosissima fiction ‘La squadra’.

Ad oggi, però, la sua vita è fortemente cambiata! Così come altri suoi colleghi del film, anche il buon Lastorina ha deciso di dire ‘addio’ al mondo dello spettacolo. E a dedicarsi ad altro. Siete curiosi di saperne di più? Ebbene. L’abbiamo rintracciata su Instagram. Ed abbiamo scoperto che, ad oggi, il simpaticissimo Luigi svolga la professione da deejay.

Avreste mai immaginato una ‘svolta’ del genere?