GF Vip 6, colpo di scena: quando finirà il reality? La data dell’ultima puntata della sesta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo! Nella casa più spiata della tv le discussioni sono all’ordine del giorno: la tensione è alle stelle. Ma per quanto tempo ancora i vipponi saranno rinchiusi tra le mura a Cinecittà?

Ebbene, inizialmente si parlava di dicembre come periodo di chiusura del reality, ma, a quanto pare, anche quest’anno il GF Vip si allungherà! Di quanto? Stenterete a crederci, ma durerà anche di più di quello dell’anno scorso, vinto da Tommaso Zorzi. Scopriamo i dettagli di questa succulenta indiscrezione.

Quando finirà il GF Vip 6? Anche questa edizione si allunga: la data della finale

Appassionati del GF Vip, c’è una buona notizia per voi! Anche quest’anno, il reality più spiato della nostra tv durerà più del previsto. La finale della sesta edizione della trasmissione era prevista per dicembre, ma sembra essere già slittata. È Tv Blog a riportare la notizia, che vi lascerà decisamente di stucco: si, perché l’edizione durerà addirittura di più della numero 5. Nella passata edizione i vipponi hanno lasciato la casa esattamente il 1 marzo, cosa accadrà quest’anno?

Ebbene, secondo Tv Blog anche stavolta il mese di chiusura sarà lo stesso, ma la data della finale dovrebbe essere il 14 marzo 2022! Insomma, una super edizione, ancora più lunga della precedente! A quanto pare, però, ci sarà una pausa nelle vacanze natalizie: l’anno scorso, invece, il GF Vip fece compagnia ai telespettatori anche la notte di Capodanno.

L’allungamento del programma, però, significa soltanto una cosa: ci saranno nuovi ingressi e nuovi concorrenti! Secondo TV Blog, nuovi vip sarebbero pronti ad entrare già a novembre, altri a dicembre.

Non vediamo l’ora di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti del GF vip e come si integreranno con quelli già in casa. Ne vedremo delle belle! E voi, state seguendo questa edizione?