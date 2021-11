Salvatore Aranzulla sembra un’altra persona: com’era e com’è adesso, che cambiamento!

Da tanti anni è il re indiscusso del web grazie alle sue conoscenze sulla tecnologia, ma avete visto com’è cambiato Salvatore Aranzulla?

Per lui il web non ha segreti: una laurea in Ingegneria informatica e tanta passione per il suo lavoro hanno permesso a Salvatore Aranzulla di diventare, fin dai primi anni Duemila, una specie di ‘guru’ per chi si sente un po’ spaesato alle prese con la tecnologia.

Chiunque abbia delle perplessità sui meccanismi della rete e non, in lui troverà un’ancora di salvezza per imparare a destreggiarsi in quella che per i meno esperti può diventare una vera e propria ‘giungla’.

Col passare del tempo, il suo blog ha riscosso un successo sempre maggiore e anche sui social Salvatore Aranzulla gode di un ottimo seguito. Ed è proprio grazie a tali piattaforme che gli utenti possono vedere anche la strepitosa trasformazione che il trentunenne ha avuto negli ultimi dieci anni.

Oggi ha un aspetto molto diverso rispetto a quando ha intrapreso un percorso fatto di alimentazione corretta e costante allenamento fisico come ha raccontato lui stesso alla Gazzetta dello Sport. Vediamo allora quali risultati ha raggiunto grazie al nuovo stile di vita.

La pazzesca trasformazione di Salvatore Aranzulla: sembra incredibile, ma è proprio lui

Al quotidiano Aranzulla ha rivelato che, quando era da poco maggiorenne, nel 2008, iniziò a ingrassare a causa dell’abitudine di mangiare sempre cibo d’asporto.

Pur avendo deciso di affidarsi ad un personal trainer, fu costretto a sospendere gli allenamenti a causa di una colite ulcerosa. Inoltre, preso dagli impegni universitari e lavorativi, gli risultava difficile riuscire a fare un’attività fisica costante.

I risultati poi hanno cominciato a vedersi dal 2012, quando ha finalmente trovato un equilibrio tra tutte le varie attività abbinando a ciò, ovviamente, un regime alimentare sano. Da anni ormai Salvatore Aranzulla sfoggia un’ottima forma fisica come si può vedere dalle foto che posta abitualmente su Instagram. In questa foto del 2012 vediamo la prima notevole differenza tra prima e dopo.

Oggi, dopo quasi 10 anni, il famoso ingegnere ha davvero raggiunto il top, come mostrano i suoi ultimi scatti social tra cui questo che vedete qui sotto.

Visto? Incredibile!