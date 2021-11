Sandra Milo si è sposata a 15 anni, sapete chi era il marito? Un uomo molto importante

L’attrice Sandra Milo si è sposata a 15 anni, ma sapete chi era il marito? Un uomo sicuramente molto importante…

Un matrimonio da giovanissima con un uomo assai importante: la storia di Sandra Milo è tutta da raccontare. Voi sapete chi è stato il marito dell’attrice? Siamo sicuri che in pochi lo ricorderanno.

Chi è stato il marito di Sandra Milo

Salvatrice Elena Greco, meglio conosciuta come Sandra Milo, è una delle attrici più famose della storia del cinema italiano. È divenuta famosa grazie alla partecipazione in film come “Il generale Della Rovere”, “Adua e le compagne”, “Fantasmi a Roma”, “Giulietta degli spiriti”, ma soprattutto “8½”, film premiato con l’Oscar. La Milo è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta. In seguito è stata anche conduttrice e oggi invece è un personaggio televisivo.

La vita di Sandra Milo è tutta da raccontare. La famosa attrice non è nata in Italia, bensì a Tunisi, in Africa settentrionale. I suoi genitori erano ovviamente italiani: il padre era di origini siciliane, mentre la madre era toscana. Trascorse l’infanzia a Vicopisano, borgo medievale della Toscana. L’attrice si sposò giovanissima, ad appena 15 anni. Vi ricordate chi è stato il marito?

La Milo si sposò ad appena quindici anni con Cesare Rodighiero. Pochi di voi lo ricorderanno, ma lui era un uomo molto importante in quanto era un marchese. Il matrimonio, però, durò veramente pochissimo, appena ventuno giorni. I due ottennero anche l’annullamento dalla Sacra Rota. È probabile che Sandra e Cesare abbiano deciso di sposarsi così in fretta perchè l’attrice, allora giovanissima, rimase incinta. La Milo, però, perse il bambino alla nascita a causa del parto prematuro.

La vita sentimentale della Milo è sempre stata molto movimentata. Dopo il matrimonio con il marchese, l’attrice si è sposata altre tre volte, di cui una ‘per finta’. La Milo, dopo l’annullamento del matrimonio con il marchese, si è sposata con il produttore greco Moris Ergas. La relazione è durata 11 anni e i due hanno avuto una figlia, Deborah.

In seguito si è sposata per la terza volta con Ottavio De Lollis, dal quale ha avuto altri due figli: Ciro e Azzurra. Infine si è sposata ‘per finta’ con Jorge Ordonez. La loro relazione era solo di stampo mediatico e costruita ad hoc. La Milo ha dichiarato inoltre di essere stata l’amante di Federico Fellini e di aver avuto una relazione con Bettino Craxi.