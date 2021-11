Tale e Quale Show 2021, chi approda al Torneo: grandissima sorpresa

Chi approda al Torneo di Tale e Quale Show 2021? C’è una grandissima sorpresa: ecco la classifica finale del talent show

È terminata la nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti. Chi ha vinto? E soprattutto, chi approda al Torneo? In questo articolo vi sveliamo com’è andata l’ultima puntata, riportandovi la classifica finale.

Chi approda al Torneo di Tale e Quale Show 2021

Tale e quale show è un programma televisivo italiano che va in onda in diretta e in prima serata su Rai 1. La trasmissione è condotta da Carlo Conti e va in onda dal 20 aprile 2012. Il programma è l’adattamento italiano del talent show “Tu cara me suena”, format spagnolo in onda su Antena 3. Il talent show prevede una gara fra vip impegnati nell’imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo. Tali esibizioni vengono poi giudicate da una giuria d’esperti presieduta da Loretta Goggi.

Il programma è giunto all’undicesima edizione. La prima puntata è andata in onda il 17 settembre 2021, mentre ieri sera è andata in onda l’ultima puntata. L’undicesima edizione ha visto trionfare i Gemelli di Guidonia, veri e propri mattatori di questa edizione. Seconda classificata Francesca Alotta. Ma chi approda alla decima edizione del Torneo?

Dalla seconda edizione, al termine del programma, viene indetto un mini-torneo, noto appunto come “Tale e quale show – Il torneo”, in cui si sfidano i migliori classificati dell’edizione appena terminata con i migliori classificati dell’edizione precedente per decretare il campionissimo delle due serie prese in considerazione. Il Torneo è giunto alla decima edizione e vediamo quali saranno i partecipanti.

Alla decima edizione del Torneo di Tale e Quale Show parteciperanno i primi tre uomini classificati e le prime tre donne dell’undicesima edizione, più alcuni concorrenti della scorsa edizione. Dell’undicesima edizione parteciperanno (in ordine di classifica): i Gemelli di Guidonia, Ciro Priello e Pierpaolo Pretelli (per gli uomini); Francesca Alotta, Deborah Johnson e Stefania Orlando (per le donne). Dalla decima edizione, invece, torneranno: Pago, Virginio, Barbara Cola e Carolina Rey. Anche nel torneo trionferanno i Gemelli di Guidonia?