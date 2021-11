Tragico lutto, aereo precipita: a bordo una star della musica

Tragico lutto nel mondo della musica, la nota star era a bordo dell’aereo precipitato: lacrime e dolore per amici e parenti

Una terribile notizia sconvolge il mondo della musica: la nota star è morta dopo un incidente aereo. Il veicolo è precipitato con lei a bordo. Il triste annuncio addolora la famiglia, ma anche gli amici e quanti la conoscevano solamente. Anche i fan sono in lutto.

Morta star della musica: tragico lutto

Tragico incidente aereo nello stato sud-orientale di Minas Gerais, in Brasile. Il veicolo è precipitato, schiantandosi al suolo. A bordo c’erano cinque persone, tra cui anche una famosa star della musica mondiale. L’artista aveva preso l’aereo per raggiungere il luogo dove avrebbe dovuto tenere un concerto. Per lei non c’è stato nulla da fare. La cantante probabilmente è morta sul colpo. Anche le altre quattro persone a bordo con lei hanno perso la vita. Le cause dell’incidente sono ancora ignote.

La nota star morta nell’incidente aereo è Marìlia Mendonça, cantante e autrice brasiliana nata a Cristianapolis. Mendonça ha presentato il suo EP di debutto nel 2014, prima di pubblicare il suo primo album l’anno successivo. Ha raggiunto il successo con il suo secondo album, “Realidade”, uscito nel 2017 e candidato ai Latin Grammy come Miglior album di música sertaneja. L’artista, però, vincerà tale categoria con la pubblicazione di “Todos os cantos” due anni dopo. Al 2020 possiede un totale di quindici dischi di diamante e due dischi di platino, nonché un disco d’oro in Portogallo grazie al singolo “Some que ele vem atrás” realizzato con Anitta.

Mendonça ha perso la vita nell’incidente aereo verificatosi quest’oggi nello stato del Minas Gerais, più precisamente nel comune di Piedade de Caratinga, vicino alla città di Caratinga, dove lei avrebbe dovuto tenere uno show questa sera stessa. L’artista Lascia un figlio, Leo, nato nel 2019. Prima di morire, la cantante aveva pubblicato sui social un video a bordo dell’aereo, discutendo sulla qualità del cibo.

La notizia della morte della cantante, conosciuta come “the Boss”, ha scosso il paese. La Mendonça era apprezzata anche da personalità famose in Brasile, come la stella del calcio Neymar. Il calciatore ha espresso tutto il suo dolore sui social, scrivendo: “Non posso crederci”.