Uomini e Donne, Isabella e Giorgio: quel gesto non passa inosservato, come la prenderà Gemma Galgani? Ecco cosa è emerso sui social.

Tra Gemma Galgani e Isabella Ricci, si sa, non c’è una grande simpatia. Le due dame del Trono Over di Uomini e Donne entrano spesso in conflitto in studio, essendo molto diverse tra loro, sia come modo di fare che come stile di vita. Ma qualcosa potrebbe inasprire ancora di più il loro rapporto: c’entra lo storico ex della Galgani, Giorgio Manetti!

Nei giorni scorsi, Isabella aveva raccontato di avere curiosità nel conoscere l’ex cavaliere toscano, che ha seguito nelle puntate passate di Uomini e Donne. Ebbene, nelle ultime ore un dettaglio social ha catturato l’attenzione di tutti! Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, Isabella Ricci: “Ho avuto un tumore”, drammatica confessione

Uomini e Donne, cosa bolle in pentola tra Giorgio e Isabella? Il gesto social non passa inosservato

Il pubblico di Uomini e Donne, si sa, è molto attento alle vicende dei protagonisti della trasmissione. E non solo sul piccolo schermo! I telespettatori, infatti, seguono tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri anche sui social, dove spesso si scoprono molte curiosità interessanti! L’ultima riguarda una delle protagoniste assolute del trono Over, Isabella Ricci. Indovinate chi ha iniziato a seguire e a mettere likes alle foto della bella dama?

Proprio così, Giorgio Manetti! ll gesto del “Gabbiano” non è passato inosservato, anche perché pochi giorni fa Isabella aveva espresso il desiderio di conoscerlo. Che sia un modo per Giorgio di “ricambiare” l’interesse nella conoscenza? Quel che è certo è che, sui social, il gesto ha fatto molto chiacchierare. E in tanti si chiedono: come la prenderà Gemma? Giorgio è stato il più grande amore della dama torinese e Isabella è una delle sue acerrime “rivali” in trasmissione.

LEGGI ANCHE —->Scoppia in lacrime e lascia lo studio improvvisamente: è successo di tutto a Uomini e Donne

Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire se si parlerà della vicenda e, soprattutto, quale sarà la reazione di Gemma. Prevediamo scintille in studio! A voi piacerebbe se Giorgio tornasse in studio per Isabella?