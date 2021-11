Veronica Peparini e Andreas Muller, l’amore non ha età: quanti anni di differenza ci sono tra di loro

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una coppia amatissima dal pubblico: sapete quanti anni di differenza ci sono tra loro due?

Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo ed hanno dimostrato a tutto il mondo che l’amore non ha età. Tra loro, infatti, c’è una bella differenza d’età, ma né l’uno né l’altra sembrano risentirne.

Quanti anni di differenza ci sono tra Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica e Andreas si sono conosciuti nel talent show “Amici” di Maria De Filippi. Veronica, oltre ad essere la sorella di Giuliano Peparini, ex direttore artistico del serale di “Amici”, è una delle insegnanti di danza del programma. Andreas, invece, è stato uno degli allievi del talent show ed è risultato poi vincitore del programma. In seguito, Andreas è stato scelto come ballerino professionista ed è entrato nel cast del talent show.

I due hanno annunciato la loro storia d’amore nel 2018. Sicuramente l’attrazione è iniziata nella scuola più famosa d’Italia, ma poi hanno deciso di vivere la loro storia d’amore lontani dal talent show. Attualmente, però, condividono lo stesso luogo di lavoro. Sia Veronica che Andreas, infatti, figurano ancora nel cast del talent show condotto da Maria De Filippi.

Andreas e Veronica hanno dimostrato al mondo intero che l’amore non ha età. Tra i due, infatti, c’è una grande differenza d’età. La Peparini ha infatti 50 anni, mentre il ballerino professionista ed ex vincitore di “Amici” ha 25 anni. Tra i due dunque ci sono ben 25 anni di differenza. Nonostante ciò il loro legame è molto stretto e la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Prima di Andreas, la Peparini è già stata legata sentimentalmente ad un uomo, Fabrizio Prolli. Con l’ex compagno ha avuto due figli, un maschietto ed una femminuccia. Quest’ultima si è esibita anche nella scorsa edizione di “Amici”.