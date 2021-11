Trasformazione choc a Vite al Limite: la paziente del dottor Nowzaradan dimagrisce ben 116 kg, le immagini a confronto vi lasceranno davvero senza parole.

Ne abbiamo viste davvero di tutti i colori a Vite al Limite, c’è da ammetterlo. Tra storie drammatiche, di rinascita, di abusi e molto altro ancora, il programma di TLC racconta le avventure di pazienti gravemente obesi che decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan per riappropriarsi della propria vita.

Leggi anche –> Vite al Limite, “Il cibo è il mio motivo di vita“: confessione choc, pesava ben 400 kg

Tra le tantissime storie che, però, si sono alternate nel corso di queste nove stagioni del programma, quella che ha saputo catturare l’attenzione del suo adoratissimo pubblico è stata raccontata nel corso dell’ottava edizione. Ed ha impressionato davvero tutti. Pensate, la paziente del dottor Nowzaradan è dimagrita ben 116 kg. Ed è riuscita a cambiare radicalmente il suo stile di vita. Ad oggi, da come abbiamo potuto constatare dal suo profilo Instagram, la giovanissima donna sembrerebbe continuare un regime alimentare piuttosto sano. E, vi assicuriamo, le sue foto social ce lo dimostrano ampiamente. Insomma, si tratta di una vera e propria trasformazione choc. Siete pronti a scoprire, però, com’era prima? Resterete davvero di stucco.

Leggi anche –> Vite al Limite, per la paziente del dottor Nowzaradan non c’è nulla da fare: decisione choc

Vite al Limite, trasformazione pazzesca! Dimagrisce 116 kg, com’era prima?

Durante il suo percorso a Vite al limite non sono affatto mancati alti e bassi e colpi di scena, eppure la forza e la determinazione della giovanissima paziente è stata talmente incredibile che è riuscita a portare al termine una trasformazione davvero choc.

Leggi anche –> Vite al Limite, drammatico passato per Tammy: pesava 269 kg, ma com’è oggi? Clamoroso!

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: Lacey Hodder. Entrata nella clinica di Houston con un peso di ben 313 kg, la giovanissima di Bay City è riuscita a dimagrire ben 116 kg. Arrivando, quindi, a pesare 197. Una trasformazione davvero incredibile, non c’è che dire. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima di prendervi parte? Resterete davvero scioccata, guardate qui:

Insomma, le differenze ci sono e si vedono chiaramente, non c’è che dire. Tuttavia, non possiamo fare a meno di notare quanto anche la sua determinazione è stata davvero incredibile. Insomma, un vero e proprio esempio per quelle tantissime persone che, seppure spinte da una forte volontà a ritornare in forma, purtroppo non ci riescono.