All Together Now, chi è Vincenzo: età, studi, Instagram e ricordate dove abbiamo già visto il giovane cantante?

È iniziata domenica 31 ottobre la nuova edizione di All Together Now. Un’edizione che si preannuncia scoppiettante: il cast è ricco di concorrenti super interessanti, dal grandissimo talento. Tra questi c’è Vincenzo, che al debutto ha incantato ed emozionato tutti con la sua esibizione nel brano “Un milione di cose da dirti”, di Ermal Meta. Ma cosa sappiamo di lui?

Vincenzo è giovanissimo ma è già apparso sul piccolo schermo: ricordate dove lo abbiamo già visto in passato? Scopriamo insieme qualcosa di più sul giovane concorrente dello show musicale condotto da Michelle Hunziker.

LEGGI ANCHE —->Scintille in diretta ad All Together Now: battibecco tra i due cantanti

Vincenzo è uno dei concorrenti di All Together Now: età, Instagram e tutte le informazioni

Si chiama Vincenzo, ha 21 anni e viene dalla provincia di Caserta. Studente universitario di design e comunicazione, il cantante ha una passione immensa per la musica: ama anche riarrangiare pezzi e creare musica con software specifici. Dietro il suo sorriso si nascondono dei dolori: ai tempi della scuola, in particolare alle medie, Vincenzo ha subito diversi episodi di violenza, prima verbale e poi anche fisica. “Però mi ha rafforzato, è questa la cosa che mi rende fiero di me”, racconta il cantante nella clip, non trattenendo le lacrime.

Nella prima puntata di All Together Now, Vincenzo ha emozionato tutti con la sua esibizione, ma ricordate dove lo avevamo già visto in tv? Ebbene, nel 2014, il giovane cantante ha partecipato a Ti lascio una canzone, la gara canora dedicata ai bambini, condotta da Antonella Clerici.

LEGGI ANCHE —->All Together Now, nel ‘Muro Umano’ ai due ex di Saranno Famosi: magnifico annuncio

Già da piccolo Vincenzo aveva una voce pazzesca: riuscirà ad arrivare alla finalissima di All Together Now? In attesa di scoprirlo e di ascoltare i nuovi brani che proporrà al muro dei giudici, potete seguire il cantante sul suo canale social ufficiale: il suo cognome è Cantiello ed è così che lo troverete su Instagram.