Da Amici a Tu si que vales: avete visto chi c’era tra i concorrenti? Emozioni uniche in studio

Da Amici a Tu si que vales: avete visto chi c’era tra i concorrenti dell’ottava puntata? Emozioni uniche in studio.

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, quella di Tu si que vales in onda ieri, sabato 6 novembre 2021. Una puntata come sempre ricca di talenti, che si sono esibiti sul palco del seguitissimo programma di Canale 5. E proprio tra i concorrenti di ieri è spuntato qualcuno che conosciamo molto bene.

Si tratta di un ex volto di Amici di Maria De Filippi, super amato dal pubblico. E da Maria De Filippi, che non ha risparmiato complimenti per l’ex allievo della sua trasmissione. Scopriamo i dettagli di questo momento emozionante.

LEGGI ANCHE —->Belen Rodriguez super chic a Tu Si Que Vales: il total black con dettaglio gioiello conquista ancora tutti

Da Amici a Tu si que vales: tra i concorrenti di Tu si que vales c’è anche lui!

Un’esibizione speciale, ieri, a Tu si que vales. Si, perché sul palco della trasmissione del sabato sera è salito uno degli ex concorrenti di Amici più amato di sempre. Ma non in qualità di semplice ballerino, bensì direttore artistico! Oltre che danzatore, infatti, è anche direttore di una compagnia artistica, De Anima, ed è con questo fantastico gruppo di ragazzi che è apparso nel programma. Di chi parliamo?

Di Samuele Barbetta, uno dei concorrenti più amati della passata edizione di Amici. Edizione vinta da Giulia Stabile, che proprio ieri sera ha ritrovato il suo amico di avventura: i due si sono abbracciati e sussurrati un tenero Ti voglio bene. Anche Maria De Filippi è rimasta impressionata dal talento del suo ex allievo: “Sei sempre più bravo”, esclama la conduttrice, aggiungendo che dal primo momento in cui l’ha visto ad Amici sapeva che quello del direttore artistico sarebbe stato il suo mestiere.

LEGGI ANCHE —->Da Tu si que vales ad Amici, clamoroso colpo di scena: una grandissima opportunità per i ragazzi

L’esibizione dei De Anima ha convinto i quattro giudici e la giuria popolare, che ha votato “si” per il 96%. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vederli nuovamente esibirsi. E voi, avete seguito la puntata di ieri di Tu si que vales?